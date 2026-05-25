Afirman que Chiche Gelblung será operado y sigue la preocupación por su salud: los detalles

Chiche Gelblung se encuentra en terapia intensiva y el periodista Pablo Montagna confirmó que será operado en las próximas horas.

Chiche Gelblung se encuentra internado luego de un accidente doméstico que sufrió en su vivienda. El conductor de 82 años fue hospitalizado en el Mater Dei luego de sufrir una descompensación que preocupó a los familiares y a los médicos.

Con el correr de los días se fueron conociendo detalles sobre su estado de salud y el periodista Pablo Montagna es quien está informando constantemente mediante sus redes las novedades sobre el comunicador.

El 19 de mayo confirmó que se realizó una junta médica para convencerlo de que siga internado y confirmó una intervención quirúrgica que se iba a dar el 22 de mayo por la tarde. Sin embargo, la misma se suspendió y fue reprogramada.

Chiche Gelblung será operado esta semana y sigue la preocupación por su salud Captura de pantalla 2026-05-25 093852 Chiche Gelblung iba a ser operado el viernes, se suspendió y la cirugía se realizará el miércoles. Foto: X / pablomontagna.

La cirugía que iban a realizarle el viernes era por "una trombosis en la pierna que sufrió la semana pasada, cuadro por el cual había sido internado de urgencia. La intervención quirúrgica busca liberar la obstrucción arterial generada en el miembro inferior".