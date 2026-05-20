Chiche Gelblung internado en terapia intensiva: los nuevos detalles sobre su salud

Chiche Gelblung se encuentra internado desde la semana pasada luego de sufrir un fuerte accidente doméstico y posteriormente una descompensación. El conductor quedó hospitalizado en terapia intensiva y el periodista Federico Flowers contó nuevas novedades sobre el estado del querido comunicador.

"Vamos a hablar un poco de la salud de Chiche Gelblung . Estuve hablando con el entorno íntimo de él", comenzó contando el panelista del programa radial de Luis Majul en El Observador. También destacó que está molesto con periodistas y reveló el motivo.

"Sigue internado y están un poco molestos por los dichos que algunos periodistas comenzaron a hablar sobre su salud . Dicen que hay que ponerse en los zapatos de la familia y del propio Chiche ", comentó Fede.

Además, sostuvo que, si bien se encuentra en terapia intensiva, Chiche "está muy bien de la cabeza y vive con el celular en la mano. Él lee todo y sabe lo que se está diciendo en este momento... En cuanto se solucione el tema del pie, le dan el alta".

Chiche Gelblung - Portada Chiche Gelblung está internado en terapia intensiva. Foto: captura de video YouTube / Gelatina.

El día martes, Pablo Montagna confirmó que había pasado la noche "con dolores" y que estaban evaluando realizar una junta médica para ver los pasos a seguir respecto a la salud del conductor.