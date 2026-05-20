Chiche Gelblung internado en terapia intensiva: los nuevos detalles sobre su salud
Chiche Gelblung se encuentra hospitalizado en el sanatorio Mater Dei de Buenos Aires y se conocieron nuevos detalles sobre su estado.
Chiche Gelblung se encuentra internado desde la semana pasada luego de sufrir un fuerte accidente doméstico y posteriormente una descompensación. El conductor quedó hospitalizado en terapia intensiva y el periodista Federico Flowers contó nuevas novedades sobre el estado del querido comunicador.
"Vamos a hablar un poco de la salud de Chiche Gelblung. Estuve hablando con el entorno íntimo de él", comenzó contando el panelista del programa radial de Luis Majul en El Observador. También destacó que está molesto con periodistas y reveló el motivo.
"Sigue internado y están un poco molestos por los dichos que algunos periodistas comenzaron a hablar sobre su salud. Dicen que hay que ponerse en los zapatos de la familia y del propio Chiche", comentó Fede.
Las novedades sobre el estado de salud de Chiche Gelblung
Además, sostuvo que, si bien se encuentra en terapia intensiva, Chiche "está muy bien de la cabeza y vive con el celular en la mano. Él lee todo y sabe lo que se está diciendo en este momento... En cuanto se solucione el tema del pie, le dan el alta".
El día martes, Pablo Montagna confirmó que había pasado la noche "con dolores" y que estaban evaluando realizar una junta médica para ver los pasos a seguir respecto a la salud del conductor.