Alerta por la salud de Chiche" Gelblung: fue internado de urgencia en terapia intensiva

La salud de Samuel "Chiche" Gelblung volvió a generar preocupación luego de que trascendiera que debió ser internado en terapia intensiva tras sufrir una descompensación. La información fue dada a conocer este lunes por Pía Shaw en el programa A la Barbarossa.

"Lamentablemente tenemos que decir en los últimos meses fue noticia por estas situaciones. En este caso, la última vez fue el 20 de abril cuando se descompensó. Lo que pasa es que Chiche no para ni un segundo", comenzó diciendo la periodista.

La panelista recordó que, tras aquella descompensación sufrida semanas atrás, el periodista fue sometido a una intervención cardíaca. "Se descompensó, le pusieron dos stents y el médico le dijo: 'Che, guárdate en tu casa'. Chiche, ¿qué hizo? Se fue a trabajar a la radio, a la tele, porque no, Chiche no para", contó Shaw.

"Lo cierto es que él tuvo una caída ahora hace 15 días en su casa, una caída que le provocó una herida en la cara. Esto preocupó un poco a la familia, pero bueno siguió trabajando y demás", contó la comunicadora.

Chiche Gelblung evoluciona en su cuadro de salud Foto: Archivo Pía Shaw dio detalles del momento de salud que atraviesa el periodista. Archivo

"En las últimas horas se descompensó, hoy está internado en terapia intensiva. Los médicos están evaluando cuál es su estado de salud. Está, digamos, despierto, está siendo evaluado", reveló Pía Shaw.

"Lo que más sé es que estuvo hasta muy tarde ayer mandándome algunos mensajes. Pero bueno, esto que le sucedió del lado izquierdo del ojo es lo que más provoca hoy preocupación en los médicos y en la familia", explicó la periodista.

Finalmente, Pía Shaw remarcó que "Chiche" Gelblung se encuentra acompañado por sus seres queridos y recibiendo atención médica constante. "Hoy los médicos lo van a evaluar, obviamente que está siendo muy bien atendido, rodeado obviamente de su familia", concluyó la comunicadora, mientras se espera un nuevo parte sobre la evolución del periodista.