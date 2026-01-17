Chiche Gelblung nuevamente lapidario con Luca Martin por sus polémicos dichos: "Yo a la edad de este pend..."

El histórico referente de la televisión argentina volvió a referirse al panelista de Bendita TV tras los desafortunados comentarios que hizo sobre su edad.

El icónico periodista utilizó el aire de Polémica en el bar para responder a los comentarios sobre su edad. Foto: Captura TV

La pantalla de América TV fue el escenario de una réplica directa por parte de Chiche Gelblung hacia Luca Martin, luego de que el joven realizara comentarios sobre la longevidad del periodista en los medios. Sin perder la compostura, el conductor de Polémica en el Bar reivindicó su vigencia actual y su tardío pero exitoso desembarco en la pantalla chica. Durante su intervención, el comunicador buscó desmitificar el peso de los años en la profesión, asegurando que su energía y capacidad de trabajo permanecen intactas frente a los prejuicios generacionales.

La palabra de Luca Martin tras su polémico comentario sobre Chiche Gelblung "No me parece ofensivo tener 81 años. La verdad, no me siento mal. Yo empecé en la televisión a los 50 años, edad en la que muchos se retiran. No tengo la culpa porque antes nadie me llamó para televisión", manifestó el presentador con un tono de serenidad que sorprendió a sus compañeros de mesa. Si bien inicialmente destacó el talento que percibía en el joven colega, el discurso de Gelblung tomó un matiz más severo al contrastar los logros obtenidos por ambos a la misma edad, remarcando la importancia de la trayectoria y el recorrido profesional antes de emitir juicios de valor sobre terceros.

El descargo de Chiche Gelblung frente a los dichos de Luca Martin Con la firmeza que lo caracteriza, el periodista recordó sus inicios en el ámbito gráfico y su labor como corresponsal en conflictos bélicos para subrayar la diferencia de experiencia entre él y el hijo de Nancy Dupláa. "A la edad de este pend*, yo dirigía la revista más importante de la Argentina y había estado en dos guerras", sentenció con contundencia. Para finalizar su descargo, le envió una recomendación directa al joven comunicador sobre el manejo de su imagen pública y sus opiniones: "Con lo cual tenés que tener un poco de prudencia".

Nancy Dupláa y su defensa ante la exposición de Luca Martin Nancy Dupláa X Nancy Dupláa defendió a su hijo de los ataques de Eduardo Feinmann en redes. Foto: X de Nancy Dupláa Por su parte, la reconocida actriz Nancy Dupláa no permaneció ajena a la controversia y salió en defensa de su hijo tras el asedio de diversas figuras mediáticas. La protagonista de innumerables éxitos televisivos atribuyó los dichos de su hijo a la inexperiencia propia de quien está dando sus primeros pasos en una industria tan competitiva como la del entretenimiento. Según su visión, los ataques recibidos son una muestra de la hostilidad que a veces impera en el ambiente hacia su círculo familiar cercano.