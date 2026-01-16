Pablo Echarri saltó por el hijo de Nancy Dupláa y destrozó a Chiche Gelblung con una frase letal: "Me ha jugado sucio"

Sin filtro y aprovechando la polémica con el hijo de Nancy Dupláa, Pablo Echarri reveló viejos rencores con Gelblung.

La interna familiar y mediática que envuelve a Luca Martin sumó un aliado de peso en las últimas horas. Tras las repercusiones por los filosos comentarios del joven conductor hacia Chiche Gelblung, y en medio de una lluvia de críticas que alcanzó incluso a sus padres, Nancy Dupláa y Matías Martin, fue Pablo Echarri quien rompió el silencio.

Luca Martin y Samuel Chiche Gelblung Luca Martin fue criticado por sus polémicos dichos sobre Samuel "Chiche" Gelblung. Captura de pantalla Youtube Bendita/ Captura TV. El actor, que crio a Luca desde pequeño, no solo respaldó los dichos del comunicador, sino que redobló la apuesta con declaraciones que prometen sacudir el avispero de la farándula en este inicio de 2026.

La irónica defensa de Pablo Echarri a Luca Martin que encendió la polémica Abordado por las cámaras de El Trece, Echarri fue consultado sobre si las palabras de Luca habían sido una falta de respeto hacia la trayectoria de Chiche. Lejos de intentar una tregua, el protagonista de innumerables éxitos televisivos fue tajante: "La verdad es que a Chiche mucho no lo queremos en casa. Los chicos de hoy en día dicen la verdad a boca de jarro, él no ha mentido".

Pablo Echarri destrozó a Chiche Gelblung. Respecto a la edad del periodista, el actor se permitió una pizca de sarcasmo que no pasó desapercibida: "Quizás se sintió ofendido porque le dijo 'viejo' pero nada de lo que dijo Luca es mentira. No tendrá 300 años pero casi".

echarri chiche Echarri reveló que Gelblung le "jugó sucio" en varias oportunidades a lo largo de sus 33 años de trayectoria. Captura de pantalla Eltrece La defensa de Pablo Echarri no se limitó a la cuestión generacional, sino que apuntó directamente a la ética profesional de Gelblung. El actor recordó sus tres décadas de carrera para fundamentar su rechazo: "Chiche no es alguien a quien particularmente quiera mucho, lo conozco hace 33 años y cada vez que se ha acercado con un interés periodístico, me ha jugado sucio. No estamos hablando de un abuelito bueno sino de alguien que maltrata a sus compañeros".