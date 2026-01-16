Vuelve el Festival a Morfar a Mendoza con Estelares y Los Playeros para una jornada imperdible: todo a saber

Con entrada libre y gratuita, el evento promete tres noches inolvidables para disfrutar en familia o con amigos: los detalles.

Godoy Cruz se prepara para ser el epicentro de la celebración en Mendoza. Del 14 al 16 de febrero, el emblemático Parque San Vicente volverá a ser escenario del clásico Festival A Morfar – Edición Carnaval, una propuesta que fusiona lo mejor de la música nacional, la gastronomía local y el encuentro al aire libre.

Una grilla musical para todos estelares en mendoza Estelares en Godoy Cruz. Créditos: Archivo MDZ Gobierno de Mendoza La programación ha sido diseñada para encender el escenario con variedad de géneros, desde el folklore y el rock hasta la cumbia bailable. Aquí te detallamos el line-up día por día:

Sábado 14 de febrero: La apertura será de gala con la Vendimia Departamental . Luego, la noche se transformará en una gran Peña Carnavalera con la tradición de La Huella y Profecía Folk .

Domingo 15 de febrero: El rock nacional toma el mando. La noche tendrá como plato fuerte a Estelares , una de las bandas más consagradas del país, que repasará sus grandes éxitos. La previa estará a cargo de la identidad barrial y fusión de Cote Lai .

Lunes 16 de febrero: El cierre será a puro baile. Tras la presentación de las bandas locales Qaraduras y Sombra de Luna, el broche de oro lo pondrán Los Playeros, íconos de la cumbia que harán bailar a todo el parque para despedir el carnaval. Gastronomía y emprendimientos ¿Chau al Parque San Vicente? La Fiesta de la Cerveza cambiará de escenario este año Foto: Santiago Tagua/MDZ El Parque San Vicente supo ser el escenario de la Fiesta de la Cerveza. Créditos: Archivo MDZ Como su nombre lo indica, el "A Morfar" es un homenaje al buen comer. El predio contará con un amplio patio de comidas con foodtrucks que ofrecerán opciones variadas para todos los paladares, acompañadas de las mejores cervezas artesanales de la región.