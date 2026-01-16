Estrenos imperdibles en streaming: las mejores series y películas para ver este fin de semana

Como sucede cada semana, las plataformas de streaming traen novedades para todos los gustos. Nuevas series, películas y programas especiales que captan la atención de los suscriptores con sus diversas propuestas.

Esta semana llegan estrenos con acción, misterio, aventura y mucha tensión. A continuación te dejamos algunos de los títulos más destacados para que veas en streaming.

Netflix vuelve a apostar por el thriller de acción con una película protagonizada por Matt Damon y Ben Affleck . Escrita y dirigida por Joe Carnahan (Un día para sobrevivir), la cinta se basa en una historia real que le sucedió a un amigo del director mientras trabaja como jefe de las fuerzas de narcóticos de la policía de Miami.

El botín sigue a un equipo de narcóticos de la policía que se prepara para llevar a cabo una redada aparentemente rutinaria, cuando descubren una cantidad obscena de dinero escondido en una casa abandonada. A partir de ese momento, la línea entre la ley y el delito empieza a borrarse. La noticia del hallazgo se filtra, las sospechas crecen y la confianza dentro del equipo empieza a quebrarse. Frente a estas amenazas externas, los propios policías deben decidir hasta dónde están dispuestos a llegar para protegerse… o para quedarse con lo que no les pertenece.

Con un clima de tensión constante, El botín explora cómo el dinero puede corromper incluso a quienes se supone que están del lado correcto, en un thriller que avanza a ritmo de traición, paranoia y decisiones irreversibles.

Agatha Christie: Las siete esferas | Netflix

Agatha Christie Las siete esferas 03 Una muerte y varios sospechosos. Netflix

La plataforma vuelve a apostar por la adaptación de los clásicos literarios. En este caso se trata de El misterio de las siete esferas, un libro de Agatha Christie publicado en 1929, y que Netflix ha recuperado para transformarlo en una serie de 3 episodios.

La historia comienza con una lujosa fiesta en una mansión inglesa, y al día siguiente, uno de los invitados aparece sin vida. Aunque al principio se cree que se trató de un accidente, la joven Lady Eileen “Bundle” Brent, dueña de casa, está segura que hubo algo más en juego. Pronto, la joven se lanzará a investigar qué fue lo sucedido, lo que la llevará a encontrarse con una sociedad secreta y un complot que involucra a altas esferas del gobierno británico.

Agatha Christie: Las Siete Esferas - Tráiler Oficial de Netflix

La propuesta de Netflix se aleja de la tensión, para entregar una miniserie cuidada, con un tono moderno y algunos giros inesperados. El elenco está integrado por Mia McKenna-Bruce, Martin Freeman, Corey Mylchreest, Ed Bluemel, Nabhaan Rizwan y Helena Bonham Carter. Los 3 episodios ya se encuentran disponibles en el catálogo del servicio.

El caballero de los siete reinos | HBO Max

el caballero de los siete reinos 01 (2) Un caballero errante en buscan de honor y gloria. HBO

El universo de Game of Thrones vuelve a la pantalla con El caballero de los siete reinos, un nuevo spin-off basado en los cuentos de Dunk y Egg de George R.R. Martin, el autor encargado de crear todo el universo fantástico de Canción de hielo y fuego.

En esta ocasión, la nueva serie se remonta unos 90 años después de los sucesos de House of the Dragon, y otros tantos antes de Game of Thrones, durante un periodo de relativa paz en los Siete Reinos. En este contexto conocemos a Dunk, un joven escudero que acaba de perder a su mentor y busca abrirse paso en el mundo de la caballería, a pesar de no poseer linaje. Camino a participar de un torneo de justas conoce al pequeño Egg, un niño huérfano que le ofrece convertirse en su escudero.

A Knight of the Seven Kingdoms - teaser oficial (subtitulado) HBO Max

La nueva propuesta de HBO cambia drásticamente el tono respecto de las otras dos series. Lejos de las intrigas políticas, las grandes batallas y dragones, El caballero de los siete reinos apuesta por una historia más terrenal, humana y con bastante humor, sobre dos personajes que buscan su lugar en un mundo que no da tregua.

La nueva serie se estrena el domingo 18 de enero por HBO y HBO Max, y contará con el estreno semanal de nuevos episodios.

Hijack (Temporada 2) | Apple TV

hijack t2 Idris Elba lidera la la nueva temporada de Hijack. Apple TV

Esta semana regresa a Apple TV la segunda temporada de Hijack (Secuestro en el aire), el thriller protagonizado por Idris Elba que estrenó su primera temporada en junio de 2023. Ahora regresa con una segunda entrega que pondrá al protagonista en un nuevo aprieto.

Hijack - tráiler oficial temporada 2

Después de sobrevivir a un secuestro aéreo que puso a prueba cada uno de sus límites, el negociador Sam Nelson intenta retomar su vida. Sin embargo, el peligro vuelve a encontrarlo cuando estalla una nueva crisis en un tren del metro de Berlín, que es secuestrado por un grupo de atacantes y cientos de pasajeros quedan secuestrados.

Idris Elba vuelve a protagonizar esta segunda entrega que cuenta con 8 episodios que se irán estrenando cada miércoles por Apple TV.