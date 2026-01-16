La comedia romántica que es furor en Netflix y está protagonizada por una actriz de Los Juegos del Hambre
Con un elenco de caras conocidas de Hollywood, la adaptación de la novela de Emily Henry explora los límites de la amistad tras un misterioso conflicto en Netflix.
El catálogo de Netflix acaba de recibir un impacto directo al corazón con su estreno más reciente. Gente que conocemos en vacaciones, la adaptación cinematográfica del aclamado best seller de Emily Henry, aterrizó en la plataforma y en cuestión de horas trepó hasta la cima del Top 10.
Bajo la dirección de Brett Haley, un especialista en retratar la nostalgia y las conexiones humanas, la película se posiciona como el fenómeno romántico indiscutido de este arranque de 2026, logrando una fidelidad literaria que ya cosecha elogios de la crítica y los fans por igual.
El dilema de Poppy y Alex que conquistó el algoritmo de Netflix
La trama de esta película nos sumerge en la vida de Poppy (Emily Bader) y Alex (Tom Blyth), dos mejores amigos que son el agua y el aceite. Ella es una audaz redactora de viajes radicada en la Gran Manzana, mientras que él prefiere la calma y el método de su Ohio natal.
Durante diez años mantuvieron la costumbre de vacacionar juntos, hasta que un oscuro incidente en Europa cortó el diálogo por dos años. El film arranca cuando ella, en un intento por recuperar su felicidad, lo convence de tener una última aventura en Palm Springs para sanar las heridas del pasado.
El reparto es uno de los puntos más fuertes de esta producción de la "N" roja. Emily Bader, que viene de lucirse en My Lady Jane, le da vida a la carismática Poppy, mientras que Tom Blyth —el recordado Coriolanus Snow de Los Juegos del Hambre— se pone en la piel del tierno Alex.
En un 2026 que pedía a gritos una comedia romántica con sustancia, Gente que conocemos en vacaciones cumple con creces. Si buscás una historia para maratonear que te haga reír y reflexionar sobre tus propios vínculos, esta película en estreno es, sin dudas, la parada obligatoria de la semana en el streaming.