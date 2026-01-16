La comedia romántica que es furor en Netflix y está protagonizada por una actriz de Los Juegos del Hambre

Con un elenco de caras conocidas de Hollywood, la adaptación de la novela de Emily Henry explora los límites de la amistad tras un misterioso conflicto en Netflix.

La película invita a un recorrido visual por la historia de sus protagonistas. / Netflix

El catálogo de Netflix acaba de recibir un impacto directo al corazón con su estreno más reciente. Gente que conocemos en vacaciones, la adaptación cinematográfica del aclamado best seller de Emily Henry, aterrizó en la plataforma y en cuestión de horas trepó hasta la cima del Top 10.

portada libro gqcev Póster del libro que sirvió para la adaptación. X Bajo la dirección de Brett Haley, un especialista en retratar la nostalgia y las conexiones humanas, la película se posiciona como el fenómeno romántico indiscutido de este arranque de 2026, logrando una fidelidad literaria que ya cosecha elogios de la crítica y los fans por igual.

El dilema de Poppy y Alex que conquistó el algoritmo de Netflix La trama de esta película nos sumerge en la vida de Poppy (Emily Bader) y Alex (Tom Blyth), dos mejores amigos que son el agua y el aceite. Ella es una audaz redactora de viajes radicada en la Gran Manzana, mientras que él prefiere la calma y el método de su Ohio natal.

gente que conocemos netflix (1) Tom Blyth y Emily Bader protagonizan el romance que lidera las visualizaciones en Netflix a nivel global. Netflix Durante diez años mantuvieron la costumbre de vacacionar juntos, hasta que un oscuro incidente en Europa cortó el diálogo por dos años. El film arranca cuando ella, en un intento por recuperar su felicidad, lo convence de tener una última aventura en Palm Springs para sanar las heridas del pasado.

gente que conocemos netflix Poppy y Alex, dos amigos opuestos que deben enfrentar su pasado durante un último viaje a Palm Springs. Netflix El reparto es uno de los puntos más fuertes de esta producción de la "N" roja. Emily Bader, que viene de lucirse en My Lady Jane, le da vida a la carismática Poppy, mientras que Tom Blyth —el recordado Coriolanus Snow de Los Juegos del Hambre— se pone en la piel del tierno Alex.