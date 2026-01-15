Netflix estrena un emocionante thriller inspirado en una historia real

El 16 de enero Netflix estrena una impactante película protagonizada por Matt Damon y Ben Affleck. Ideal para ver el fin de semana.

El 16 de enero Netflix estrenará uno de los platos fuertes del mes. El botín (The Rip) es una película protagonizada por Matt Damon, Ben Affleck y Steven Yeun que promete mantener a la audiencia en el sofá hasta el final.

La película de suspenso y acción de Netflix fue escrita y dirigida por Joe Carnahan y promete ser un gran éxito en la plataforma.

Netflix: de qué se trata “La confianza tambalea cuando un grupo de policías de Miami descubre millones de dólares en efectivo en una casa de seguridad abandonada. Ya nada ni nadie queda fuera de sospecha”, señala la sinopsis de la plataforma de streaming.

botin Una película imperdible. Fuente: Netflix. A medida que avanza la película lo que había comenzado como una oportunidad se convierte en una pesadilla de traición y persecución.

Carnahan relató que la idea del film surgió de la experiencia real de un amigo: “Surgió de una experiencia profundamente personal que vivió mi amigo, tanto como padre como jefe de narcóticos tácticos del departamento de policía de Miami Dade”, explicó.