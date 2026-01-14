Netflix: la serie basada en una historia de amor real y dolorosa

Una serie de Netflix inspirada en una historia de amor de verdad, que fue llevada a un texto, pero que la padeció la misma autora.

No es ficción pura. Es vida real. Netflix tiene una serie que te dejará desde el inicio. Se trata de “Desde cero”, una historia de amor basada en hechos reales que expone el costado más crudo de las relaciones. Lejos del romance ideal, la trama muestra un relato honesto sobre pareja, enfermedad y pérdida.

Una historia de amor de esas que duelen La serie sigue a Amy Wheeler, una artista estadounidense que viaja a Italia por estudios. Allí conoce a Lino, un chef siciliano. El encuentro parece un romance de verano, intenso y breve. Sin embargo, la conexión crece y la relación se vuelve seria, con decisiones que cambian el rumbo de ambos.

serie2 El vínculo avanza entre diferencias culturales claras. Dónde vivir, cómo proyectar una familia y qué lugar ocupa cada uno en ese futuro se vuelven temas de peso. La historia muestra tensiones familiares y choques de costumbres que muchas parejas atraviesan al unir mundos distintos.

Con el paso de los capítulos, el tono cambia. El relato deja atrás el brillo inicial y se enfoca en la convivencia real. Aparecen sacrificios, renuncias y preguntas sin respuesta. La serie expone cómo el amor también se pone a prueba cuando la rutina y los problemas entran en escena.

Mira el trailer Embed - Trailer “Desde cero” surge de la novela escrita por Tembi Locke, quien también produce la serie y se representa a sí misma a través del personaje de Amy. En la vida real, Tembi se casó con Saro Gullo, inspiración del personaje de Lino, en 1995.