Netflix: una historia aterradora que destapa un caso espeluznante

El caso real que convirtió la fe en una pesadilla en Netflix. Cómo una influencer ocultó una historia que hoy estremece.

Una historia oscura se esconde detrás de una influencer. Netflix muestra este caso real que sacudió a Estados Unidos y las redes. El documental expone cómo el control, la fe y el abuso lograron ocultarse a plena vista, convirtiendo la confianza en una trampa devastadora para varios niños.

Una historia aterradora La producción se centra en Ruby Franke, creadora de contenido familiar, y en la terapeuta Jodi Hildebrandt. Durante años construyeron un discurso de disciplina, valores y vida ordenada. Millones de personas siguieron sus consejos sin sospechar lo que ocurría fuera de cámara. La fachada era sólida. El daño, profundo.

historia2 El documental muestra cómo el poder en redes sociales amplificó el mensaje. La figura de autoridad se reforzó con frases religiosas y promesas de salvación. Las dudas se silenciaron. Quien cuestionaba era señalado como parte del problema. Así, el aislamiento se volvió rutina y la violencia quedó normalizada.

Uno de los puntos más inquietantes es el uso de la fe como herramienta de control. Las creencias sirvieron para justificar castigos extremos y decisiones crueles. El relato deja en evidencia cómo la manipulación emocional quebró vínculos básicos. La obediencia se impuso sobre el cuidado y la empatía.