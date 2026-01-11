En Netflix: la entrevista a un dictador que salió mal

Un guardaespaldas, una periodista y un golpe de estado. Cuando una entrevista termina en guerra abierta. Solo por Netflix.

“Héroe por encargo” reúne comedia y peligro en un escenario ficticio marcado por el caos político. La historia de Netflix sigue a una periodista que pretende una entrevista con un dictador y que contrata a un ex soldado como su guardaespaldas.

La entrevista al dictador que termina en un enredo La trama arranca cuando una periodista ambiciosa decide contratar a un guardaespaldas. Su destino es Paldonia, un país inestable donde busca entrevistar a un dictador. El protector es un ex operador de Fuerzas Especiales retirado. Lo que parece un trabajo controlado se desarma rápido. Un golpe de estado cambia todas las reglas del juego.

netflix2 Une película de Netflix que mezcla humor y acción. A partir de ese punto, la historia avanza entre persecuciones y enfrentamientos armados. El vínculo entre los protagonistas se vuelve el eje del film. Ella persigue la nota que definirá su carrera. Él intenta cumplir su tarea y salir con vida. La tensión crece en cada escena. El humor surge del contraste entre ambos mundos.