La Inteligencia Artificial reveló cuál es la mejor serie para ver en Netflix. Un thriller nórdico que los dejará atónitos.

En Netflix hay un extenso catálogo de series y películas para todos los gustos. En este caso la Inteligencia Artificial recomendó una producción alemana que le exige todo al espectador. Se trata de Dark, creada por Baran bo Odar y Jantje Friese.

La recomendada de la Inteligencia Artificial Para la Inteligencia Artificial, esta serie no solo es una historia de ciencia ficción, sino que “es un tratado filosófico sobre el tiempo, el destino y la naturaleza humana disfrazado de thriller nórdico”.

serie La Inteligencia Artificial recomienda esta serie de Netflix. La serie comienza en Winden, un pueblo gris que está rodeado de bosques espesos y de una central nuclear donde la desaparición de un menor desentierra los secretos que conectan a cuatro familias a lo largo de varias generaciones. Lo que aparenta ser un drama policial se transformará en un rompecabezas de viajes en el tiempo.

La Inteligencia Artificial define a la serie como la mejor de la plataforma por su “arquitectura perfecta”. “Cada pieza del dominó fue colocada con una precisión quirúrgica desde el primer episodio hasta el último”.

Por otro lado, es asombroso el parecido físico entre los actores que interpretan a los mismos personajes en distintas épocas: 1953, 1986 y 2019. La lluvia constante y la banda sonora de Ben Frost otorga una sensación de fatalidad imposible de escapar.