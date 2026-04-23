El signo que tendrá más suerte en mayo, según la inteligencia artificial

Con la inminente llegada de mayo, la inteligencia artificial analizó tendencias astrológicas y marcó cuál será el signo con mejor racha del mes. El signo elegido es el protagonista de mayo: Tauro . Las personas de este signo podrían atravesar un período especialmente favorable.

El signo elegido por la IA es el protagonista del mes: Tauro. Las personas de este signo podrían atravesar un período especialmente favorable, con mejoras en distintas áreas de su vida cotidiana.

Además, esto se podría traducir en que mayo llevará a Tauro a condiciones de mayor estabilidad. Algo que muchos de ellos pueden estar buscando hace un tiempo. A esto se suma una mayor sensación de equilibrio emocional, lo que permitirá tomar decisiones con más claridad y seguridad.

Conocé en la nota los signos con más suerte en lo que queda del mes Foto: Shutterstock

Los signos que no tendrán tanta suerte en mayo

En este grupo aparece Aries, que podría enfrentar tensiones o situaciones que requieran más paciencia de lo habitual. Géminis, por su parte, tendrá que ordenar ideas y evitar dispersarse para no complicar proyectos en marcha. En tanto, Escorpio podría atravesar momentos de mayor intensidad emocional, lo que exigirá cautela en vínculos y decisiones.

De todos modos, estos desafíos no son negativos en sí: pueden servir como impulso para reorganizarse, hacer ajustes y encarar lo que viene con mayor claridad.