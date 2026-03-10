La emprendedora que creó una inteligencia artificial para que los chicos aprendan sin dejar de pensar

La irrupción de la inteligencia artificial , sobre todo de ChatGPT, cambió la forma en la que las personas trabajan, estudian e incluso se relacionan con la tecnología. En ese escenario aparece el desafío de cómo integrarla en la educación sin que reemplace procesos fundamentales como el pensamiento crítico o el aprendizaje. Sobre ese debate trabaja desde hace años Daniela Buján.

Publicista y especialista en tecnología, Buján dedicó más de una década al mundo de la ciberseguridad y la divulgación tecnológica. Hoy es cofundadora de Auroria, una plataforma de inteligencia artificial diseñada específicamente para el ámbito educativo y pensada para acompañar a estudiantes, docentes y familias.

En una entrevista con MDZ , la emprendedora explicó por qué decidió enfocarse en la educación, cuáles son los riesgos que observa en el uso indiscriminado de la IA y cómo su proyecto busca ofrecer un punto intermedio entre prohibir estas herramientas y permitirlas sin ningún tipo de control.

La carrera de Buján siempre estuvo vinculada a la comunicación dentro del mundo tecnológico. Durante casi 13 años trabajó en ciberseguridad, una experiencia que le permitió observar cómo cada nueva ola tecnologica generó cambios sociales que requieren acompañamiento y capacitación.

Según explicó, algo similar ocurrió con la aparición de las redes sociales, cuando los dispositivos comenzaron a llegar cada vez más temprano a manos de los chicos.

"No encontré un intermedio entre Chat GPT y la IA entonces lo creamos con mi socio" - Entrevista Daniela Buján Agustín Tubio

Esa experiencia la llevó a comprender que el acceso a la tecnología debe estar acompañado por educación y concientización, no solo para los niños sino también para los adultos que los rodean, especialmente la familia y la escuela.

Con la llegada masiva de la inteligencia artificial hace dos años, Buján sintió que la historia volvía a repetirse.

El desafío del uso responsable de la tecnología

Para la especialista, el concepto de “uso responsable” es clave cuando se habla de herramientas digitales y, especialmente, cuando se trata de niños y adolescentes.

Buján plantea que la sociedad suele adaptar muchos contenidos para las infancias (como libros, películas o plataformas), pero que esa lógica no siempre se aplica a la tecnología.

Instagram-Adolescentes - Portada Instagram y su estrategia interna para captar adolescentes en un contexto de creciente presión sobre las redes sociales. shutterstock

En el caso de la inteligencia artificial, advierte que los chicos pueden acceder fácilmente a contenidos inapropiados o a información que no están preparados para procesar, aun cuando exista un control parental sobre otras aplicaciones que poseen filtros para niños. Además, señala que la adopción de estas herramientas está creciendo de manera acelerada en todo el mundo y también en Argentina.

En ese contexto, sostiene que el desafío no es prohibir la IA, algo que considera poco realista, sino enseñar a usarla de forma adecuada.

Los riesgos cognitivos y emocionales que deja la Inteligencia Artificial

Uno de los puntos que más preocupa a Buján es el impacto que el uso indiscriminado de la inteligencia artificial puede tener en el desarrollo cognitivo de los estudiantes.

Según explicó, cuando los chicos delegan completamente sus tareas a la IA pueden perder habilidades vinculadas al razonamiento, la resolución de problemas o el pensamiento crítico.

Pero no se trata solo de aprendizaje, sino que también advierte sobre posibles consecuencias en la salud emocional, como la dependencia tecnológica, la búsqueda constante de inmediatez o incluso relaciones problemáticas con sistemas de inteligencia artificial.

Por eso insiste en que la tecnología debe ser utilizada como una herramienta de apoyo y no como un reemplazo del pensamiento humano.

Qué es Auroria y cómo funciona

Con esa preocupación como punto de partida, Buján decidió crear Auroria junto a su equipo. La plataforma funciona como un asistente de inteligencia artificial diseñado específicamente para el entorno escolar.

A diferencia de otros sistemas, Auroria no entrega directamente las respuestas a los estudiantes. En cambio, utiliza un método basado en preguntas (inspirado en el método socrático) para guiarlos en la resolución de problemas.

"Auroria es una herramienta pensada para el acompañamiento escolar" - Entrevista a Daniela Buján Agustín Tubio / MDZ Online

El objetivo es que los alumnos participen activamente en el proceso de aprendizaje en lugar de copiar respuestas generadas por una máquina.

Además, la herramienta incorpora mecanismos de cuidado emocional. Si un estudiante expresa situaciones sensibles o problemas personales, la plataforma le recuerda que la IA no reemplaza a las personas y lo invita a hablar con un adulto de confianza.

Una herramienta pensada para toda la comunidad educativa

Auroria no está pensada solo para estudiantes. La plataforma también incluye perfiles para docentes, directivos y, próximamente, familias.

Los docentes pueden utilizarla para diseñar clases, evaluaciones o actividades, mientras que las instituciones educativas reciben estadísticas sobre cómo usan la inteligencia artificial los estudiantes y qué temas consultan con mayor frecuencia.

Otro aspecto central es la personalización: cada escuela puede adaptar la herramienta a su proyecto educativo, bibliografía y planificación pedagógica.

El feedback de las escuelas

Durante el desarrollo del proyecto, Buján y su equipo trabajaron directamente con instituciones educativas para entender cuáles eran sus necesidades.

Ese proceso permitió incorporar funciones específicas para docentes y directivos, como herramientas de seguimiento del uso de la IA o la posibilidad de adaptar actividades para estudiantes con diagnósticos como dislexia o TDAH.

Según relató, más que miedo frente a la inteligencia artificial, lo que perciben en las escuelas es una necesidad urgente de contar con herramientas que permitan integrarla de manera ordenada y pedagógica.

El mensaje para las familias

Para Buján, el rol de las familias es fundamental en este proceso. Por eso insiste en la importancia de que los padres se informen y comprendan cómo funcionan estas tecnologías.

La emprendedora asegura que muchas veces los adultos permiten el acceso a estas herramientas simplemente porque no conocen sus riesgos o sus implicancias.

Por eso, además de desarrollar Aurora, su equipo realiza charlas y capacitaciones gratuitas en escuelas con el objetivo de generar conciencia sobre el impacto de la inteligencia artificial en la educación y en la vida cotidiana de los chicos.