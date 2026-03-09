La próxima ola ya empezó: por qué la inteligencia artificial en América Latina no es una tendencia

Por estos días, en las oficinas de Buenos Aires, Ciudad de México o Bogotá, la conversación sobre inteligencia artificial todavía oscila entre la curiosidad técnica y el escepticismo del "meme". Sin embargo, mientras debatimos su utilidad, el ritmo de avance en los laboratorios globales ocurre a una velocidad que desafía nuestra capacidad de asombro.

En febrero de 2020, pocos imaginaban que en cuestión de semanas el mundo se detendría por completo. Hoy, algo similar ocurre con la IA : la mayoría percibe que "está creciendo", pero pocos dimensionan que el impacto estructural ya es presente. La diferencia es que esta vez no enfrentamos un virus, sino un salto evolutivo en la capacidad de ejecución.

Durante años, la IA fue un asistente: redactaba borradores o resumía textos. En los últimos 12 meses, el salto ha sido cualitativo. Los modelos actuales ya no solo asisten; ejecutan. Analizan contratos, interpretan estudios médicos y gestionan la atención al cliente con una autonomía que hace dos años parecía ciencia ficción. En sectores de servicios profesionales —el corazón de la clase media profesional latina— ya observamos un fenómeno concreto: procesos que demandaban días de trabajo humano hoy se resuelven en minutos bajo supervisión mínima. Y lo que comienza en la tecnología , históricamente, termina transformando cada rincón de la economía real.

Nuestra región enfrenta una dualidad crítica. Por un lado, una alta dependencia de empleos administrativos y de tercerización (BPO, soporte y centros de contacto) que son altamente automatizables. Por otro, una baja productividad estructural que nos resta competitividad global.

Para el líder empresarial y el dueño de Pyme, esto se traduce en tres frentes estratégicos:

La reconversión forzada del talento: el riesgo no es que la IA "nos quite el trabajo", sino la velocidad a la que los roles junior y operativos perderán relevancia. La ventaja competitiva ya no será el título colgado en la pared, sino la capacidad de construir criterio estratégico por encima de la ejecución mecánica.

La brecha de productividad: en economías de márgenes ajustados e inflación volátil, la empresa que reduce sus tiempos de análisis de tres días a tres horas no solo ahorra costos; gana la agilidad necesaria para sobrevivir. En mercados globalizados, una Pyme en Córdoba compite hoy con una en Madrid que ya integra IA en cada proceso.

Democratización de la innovación: es aquí donde reside nuestra mayor oportunidad. La IA ha derribado las barreras de entrada. Hoy, un emprendedor con visión puede prototipar ideas, automatizar su marketing y acceder a consultoría de nivel global con presupuestos mínimos.

El factor humano: diseñar mejores preguntas

A diferencia de revoluciones industriales previas, esta no reemplaza la fuerza física, sino que impacta en el trabajo cognitivo. Si su propuesta de valor depende de leer, escribir, analizar y comunicar, usted está en el epicentro del cambio. Esto no significa el fin del valor humano, sino su redefinición profunda. La verdadera ventaja competitiva ya no estará en "hacer más rápido lo mismo", sino en la capacidad de diseñar mejores preguntas, tomar decisiones complejas y, sobre todo, en la construcción de vínculos de confianza que la tecnología aún no puede replicar.

En mi camino explorando cómo las organizaciones crean conexiones memorables, he sostenido que la tecnología debe ser el vehículo, pero la emoción sigue siendo el destino. De hecho, en mi próximo libro, "Historias WOW: el arte de enamorar a tu cliente", profundizo en cómo, en una era de automatización masiva, la capacidad de generar asombro y empatía humana se convierte en el activo más escaso y valioso de cualquier negocio. La IA puede optimizar un proceso, pero solo el criterio humano puede diseñar una experiencia que enamore.

Una ventana que se cierra

Hoy existe una ventana de oportunidad. En la mayoría de las empresas de la región, la adopción avanzada aún no es masiva. Quien se adelante —profesional o empresario— generará una ventaja tangible. En seis meses, esa ventaja será simplemente el estándar para no quedar fuera del mercado.

La Inteligencia Artificial no es un debate académico

Es un cambio de piel. En América Latina, donde la resiliencia es parte de nuestro ADN, la pregunta no es si la ola llegará, sino quién aprenderá a surfearla mientras los demás siguen discutiendo si el mar está subiendo.

* Marcos Lovera es co-founder en Mangata Customer Development y docente en varias cátedras para Escuelas de Negocios en Buenos Aires, Madrid y Guatemala.