Adiós a las cucarachas: el alimento que la inteligencia artificial recomienda para ahuyentarlas

La IA recomendó 3 formas de mantener los insectos lejos de casa y sus ingredientes se consiguen en cualquier tienda.

Ahuyentar a las cucarachas del hogar es crucial porque contaminan los alimentos y superficies con bacterias que producen enfermedades como Salmonelosis, E. coli, etc. Su permanencia crea un entorno insalubre y que muchas veces es difícil de transformar. Por eso le preguntamos a la IA cuál es el truco casero que recomienda.

En primer lugar señaló al limón como el mejor aliado y se ha vuelto viral. Destacó que funciona debido a su aroma cítrico que irritan los sensores de los insectos y los desorientan. Tanto su cáscara como juego cumplen la misma tarea. Sin embargo, la inteligencia artificial recomendó otras opciones que no son tan populares.

cucaracha Un sueño con varios significados. Foto: Fuente: Shutterstock El truco casero para ahuyentar a las cucarachas. Shutterstock ¿Con qué ahuyentar las cucarachas? La IA indicó que la cáscara de pepino tiene sustancias que actúan como una barrera natural que irrita y desorienta a las cucarachas. Se puede colocar rodajas frescas o pedazos de cáscara en ventanas o puertas, o triturar medio pepino y colocarlo en en el balde con agua que se utiliza para trapear el piso. Cabe destacar que las rodajas deben retirarse cuando se descompongan.

Las cucarachas son una de las plagas más desagradables Foto: Shutterstock Pocos ingredientes para ahuyentar una plaga. Shutterstock La naranja, al igual que el limón, contiene un compuesto en la cáscara que afecta la respiración y reproducción de las cucarachas. Una forma de usarlas es dejarlas secar al sol y triturarlas hasta obtener un polvo fino. Esparcirlo en alacenas, puertas, ventanas y detrás de electrodomésticos.