Cuáles son los mejores días de marzo para plantar según el calendario lunar

Sincronizar las tareas del jardín y la huerta con las fases de la Luna es una práctica que viene de la agricultura biodinámica y que cada vez más jardineros adoptan como guía mensual. Marzo marca la transición entre el final del verano y el inicio del otoño, las fases lunares pueden servir como referencia para organizar la siembra, los trasplantes y la poda.

La atracción gravitacional de la Luna desplaza la savia de forma cíclica: cuando la luminosidad aumenta, el flujo vital sube hacia las hojas; cuando la Luna se oculta, la energía se concentra en las raíces. Este fenómeno es el que guía muchas de las recomendaciones del calendario lunar para las tareas del jardín y la huerta.

Durante marzo de 2026 las fases de la Luna se distribuyen de la siguiente manera: la Luna Llena fue el 3 de marzo, el Cuarto Menguante ocurre el 11, la Luna Nueva el 19 y el Cuarto Creciente el 25 de marzo. Estas fechas dividen el mes en períodos con características distintas para el trabajo en la tierra.

Para vegetales de altura, como frutos, hojas y tallos, se recomienda sembrarlos entre la Luna Nueva y la Luna Llena, es decir durante la fase creciente, cuando el ascenso de la savia favorece el desarrollo de la parte aérea de la planta.

Esto es ideal para cultivos de huerta como lechuga, acelga, espinaca, rúcula, perejil o albahaca, que suelen sembrarse hacia el final del verano y comienzos del otoño.

Para vegetales subterráneos como zanahoria, cebolla, remolacha o papa, el período más adecuado comienza después de la Luna Llena en fase menguante, cuando la energía de la planta se concentra en las raíces.

Esto significa que entre el 11 y el 18 de marzo, con la Luna en fase menguante, es un buen momento para sembrar raíces y tubérculos. En cambio, desde el 20 hasta fin de mes, cuando la Luna entra en fase creciente, es una ventana favorable para cultivos de hoja.

La lechuga romana es un cultivo adecuado para crecer en macetas como parte de una huerta. Foto: SHUTTERSTOCK Sincronizar las tareas del jardín con las fases lunares de marzo mejora los resultados de cualquier siembra. Foto: Archivo

Qué tener en cuenta

El calendario lunar no reemplaza las prácticas agrícolas tradicionales, sino que funciona como un complemento para organizar mejor el trabajo en la huerta. Factores como el riego, la calidad del suelo y la exposición al sol siguen siendo claves para lograr cultivos sanos y productivos.