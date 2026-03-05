La playa de Brasil a la que los argentinos van en marzo y parece sacada de una postal
En el nordeste de Brasil hay una playa que en marzo sigue siendo un paraíso. Aguas turquesas, piscinas naturales y mucho menos gente que en enero.
Cuando la mayoría de los destinos de verano empiezan a vaciarse, hay una playa en el nordeste de Brasil que en marzo sigue llena de argentinos y con razón. Se llama Maragogi, está en el estado de Alagoas y tiene algo que pocas playas del mundo pueden ofrecer: piscinas naturales de agua turquesa.
Por qué marzo es el mejor momento para ir
El nordeste brasileño no tiene temporada baja real. Mientras muchos lugares empiezan a despedirse del verano, Maragogi mantiene el calor y el agua cálida durante todo el otoño. Marzo tiene además una ventaja extra: la temporada alta ya pasó, los precios bajan y la playa está menos saturada que en enero o febrero.
Qué tiene de especial esta playa
Lo que convirtió a Maragogi en un destino de culto son las galés, como llaman localmente a los arrecifes de coral que forman piscinas naturales a unos tres kilómetros de la costa. El agua adentro de esas piscinas es tan transparente y calma que parece una pileta. Se llega en lancha desde la playa principal y el recorrido ya vale el viaje.
Cómo llegar desde Argentina
El aeropuerto más cercano es el de Maceió, capital de Alagoas, que tiene vuelos directos desde Buenos Aires con escala en San Pablo. Desde Maceió, Maragogi está a unos 130 kilómetros por ruta, aproximadamente dos horas en auto o transfer. Muchos viajeros combinan ambos destinos en el mismo viaje.