Precios bajos y sin multitudes: la playa de Brasil ideal para escaparse en las vacaciones de invierno

Las vacaciones de invierno son la excusa perfecta para escaparse a lugares paradisíacos y con temperaturas agradables. En Brasil hay kilómetros y kilómetros de playa , pero Praia de Pajuçara es la que ha llamado mi atención por sus piscinas naturales formadas por arrecifes de coral.

La playa es conocida por su infraestructura premium con ciclovías, áreas para caminar y enorme oferta gastronómica. Pero también por sus aguas calmas, que al estar protegido por arrecifes, genera un oleaje muy suave e ideal para familias y niños.

Sus playas permiten realizar una gran variedad de actividades . Pero la más popular es subirse a una jangada, una embarcación tradicional de vela, que te lleva en 15 o 20 minutos hasta las piscinas naturales. Allí podrás nadar rodeado de cientos de peces de colores y ver de cerca el fondo del mar.

La playa de Brasil conocida por sus piscinas naturales y actividades náuticas.

Un dato divertido es que hay fotógrafos en las piscinas que realizan sesiones de fotos profesionales con cámaras acuáticas bajo el agua junto a los peces. Por eso se recomienda que lleves tu traje de baño favorito y sonrías cuando los veas. Es un servicio extra que cuesta entre $150 y $300 reales por persona.

Junio: el mejor mes para disfrutar de las piscinas naturales

Aunque se puede visitar en cualquier época del año, junio es el mes ideal porque bajan los precios de los alojamientos y pasajes aéreos, y las playas se despejan de las multitudes, dejando más espacio para todos.

A pesar de que junio forma parte de los meses más húmedos en el nordeste, la temperatura no baja de los 24°C a 28°C, y el agua del mar se mantiene cálida todo el año.

Praia de Pajuçara 1 Recuerda coordinar el precio de la jangada antes de subir. Shutterstock

Precauciones y recomendaciones para ir a la playa

Para una experiencia de ensueño es importante tener en cuenta algunas recomendaciones y precauciones: