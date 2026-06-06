La preocupación que sumó Brasil en su último amistoso antes de su debut en el Mundial

Un jugador de la selección de Brasil sintió una molestia muscular durante el amistoso ante Egipto y debió abandonar el campo de juego antes de los 20 minutos.

La imagen que preocupa a Carlo Ancelotti a una semana del Mundial

La selección de Brasil encendió las alarmas este sábado durante el amistoso frente a Egipto. Cuando apenas se jugaban 16 minutos del encuentro disputado en Cleveland, Wesley debió abandonar el campo de juego tras sufrir una molestia muscular que puso en duda su presencia en el Mundial 2026.

El lateral derecho, que milita en la Roma, sintió un fuerte dolor en la zona del aductor izquierdo mientras retrocedía para ocupar su posición defensiva. Inmediatamente se tiró al césped, pidió asistencia médica y dejó en claro que no podía continuar en el partido.

La lesión de Wesley que encendió las alarmas en Brasil Wesley sintió una molestia y pidió el cambio Wesley sintió una molestia y pidió el cambio ESPN

La preocupación fue evidente tanto en el cuerpo técnico como en el propio futbolista, que abandonó el terreno de juego con gestos de dolor. En su lugar ingresó Danilo, uno de los jugadores con más experiencia dentro del plantel dirigido por Carlo Ancelotti.

Por el momento no existe un parte médico oficial sobre la gravedad de la lesión. Los estudios que se realizará en las próximas horas determinarán si se trata de una simple molestia o de una lesión muscular que pueda comprometer su participación en la Copa del Mundo. En caso de confirmarse una baja, Brasil todavía está a tiempo de convocar un reemplazante dentro de la lista definitiva de 26 futbolistas.