Tim Payne no para: la impactante cifra de seguidores que alcanzó y por qué es un hito en Nueva Zelanda

Tim Payne continúa ganando popularidad y sumó un tremendo número de adeptos en su cuenta de Instagram impensado para un deportista neozelandés.

Tim Payne logró ganarse un inesperado lugar entre los fanáticos del fútbol. De ser prácticamente un completo desconocido, se convirtió en el jugador sensación del Mundial 2026 por una impresionante campaña en redes que lo llevó de ser "el menos seguido" en Instagram a uno de los más populares por fuera de las grandes estrellas.

Si bien luego se comprobó que había unos cuantos futbolistas con menos seguimiento que el defensor de 32 años, el fenómeno siguió igualmente su curso, al punto de que su cuenta personal continúa sumando adeptos y en las últimas alcanzó una impactante cifra que lo convierten en un "hito" en su país natal.

Tim Payne superó en seguidores la población total de Nueva Zelanda Tim Payne 5,3 millones de seguidores Tim Payne supero los 5,3 millones de seguidores en Instagram. Captura @timpayne__ Es que este sábado superó los 5,3 millones de seguidores en Instagram y sobrepasó así nada menos que la población total de Nueva Zelanda. Según los censos y centros de estadísticas actuales, la nación oceánica cuenta al día de hoy (6 de junio de 2026) con algo más que 5.287.000 habitantes.

Para tomar dimensión del hecho, los All Blacks, el equipo más popular y representativo del deporte neozelandés, "apenas" superan los 2,8 millones de seguidores. No son muchos los deportistas que tienen el honor de superar en cantidad de seguidores a la población de sus respectivos países, y es algo reservado a las grandes estrellas, como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo o Neymar, entre otros.