El error de Tim Payne que costó un gol en su primer partido tras el boom en redes: lo sacaron en el entretiempo

Nueva Zelanda perdió 4-0 contra Haití en su primer amistoso pre Mundial y Tim Payne tuvo una floja reacción en uno de los tantos del elenco caribeño.

El Mundial 2026 será recordado como el último de grandes leyendas como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo y otros grandes como Neymar y Luka Modric. Pero, a días de que comience el certamen, hay otro nombre que logró filtrarse de manera impensada en las redes y que se llevará también todas las miradas: Tim Payne.

El defensor de 32 años, que hoy milita en el Wellington Phoenix, jugará su primera Copa del Mundo con Nueva Zelanda y pasó en los últimos días a tener menos de 5 mil seguidores en Instagram a casi 5 millones (una cifra en constante aumento) y hasta tener su propia canción. Y, por supuesto, este martes por la noche, en su primer partido tras el boom, no iban a ser pocos los ojos que tendría encima. Aunque quizás esto le terminó jugando más en contra que a favor.

El primer gol de Haití a Nueva Zelanda con una floja defensa de Tim Payne El primer gol de Haití a Nueva Zelanda con una floja defensa de Tim Payne ESPN Es que los All Whites (hoy vestidos de negro, como sus pares del rugby) perdieron 4-0 contra Haití en su primer amistoso pre-Mundial en el Chase Stadium de Miami. El tanto del 1-0 tuvo como protagonista secundario al querido zaguero viral, que a los 11 minutos del primer tiempo perdió la marca de Ruben Providence, el cual terminó anotando.

Ese error defensivo tristemente sería la incidencia más destacada mientras estuvo en cancha, ya que solo jugaría los 45 minutos inciales y sería reemplazado en el entretiempo por Callan Elliot. En el complemento, el elenco caribeño se despacharía con tres tantos más, marcando el pobre desempeño futbolístico de la nación oceánica.