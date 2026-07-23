Godoy Cruz básquet va por todo: armó un plantel de lujo para buscar la estrella que tanto espera

Godoy Cruz dejó en claro que no quiere ser un protagonista más. Después de quedarse muy cerca del objetivo de la estrella anual en los últimos torneos, la dirigencia salió con fuerza al mercado y armó un plantel de primer nivel con un único objetivo: conquistar la tan esperada estrella del básquet mendocino .

El golpe más importante llegó con la contratación del estadounidense Latraius Mosley , un jugador de amplia trayectoria en la Liga Nacional y con experiencia en el básquet sudamericano. El escolta/alero desembarca en el Tomba luego de disputar más de 190 partidos en la máxima categoría del básquet argentino , aportando jerarquía, liderazgo y un gran poder ofensivo.

Mosley es reconocido por su capacidad anotadora, su intensidad defensiva y por aparecer en los momentos importantes, cualidades que lo convierten en uno de los refuerzos más importantes del campeonato. Pero el conjunto bodeguero no se quedó ahí.

También confirmó la llegada de Octavio Lagger , escolta de 28 años y 1,84 metros de altura, otro jugador con recorrido y experiencia dentro del básquet argentino. Su capacidad para anotar desde el perímetro, defender y asumir responsabilidades ofensivas le aportará variantes a un equipo que apunta alto.

La tercera incorporación es Martín Irrutia , quien llega desde Huracán Las Heras para reforzar el juego interior. Con presencia física, intensidad y capacidad para desempeñarse en diferentes funciones, será una pieza importante tanto en defensa como en la lucha por los rebotes.

Con estas tres incorporaciones, Godoy Cruz envía un mensaje claro al resto de los candidatos. El objetivo no es solamente competir, sino pelear por el campeonato.

El Tomba viene construyendo un proyecto deportivo sólido desde hace varias temporadas y ahora apuesta por darle el salto definitivo con un plantel que combina experiencia, talento y variantes en todas las posiciones.

La ilusión ya está en marcha. En calle Balcarce saben que los nombres por sí solos no garantizan títulos, pero también entienden que pocas veces el club había reunido un plantel con tanta jerarquía para ir en busca de una estrella que el básquet bodeguero persigue desde hace años.