Las escuelas de un municipio mendocino fueron equipadas con un sistema de seguridad conectado
El programa incorpora botones de alerta para docentes y una red de vecinos conectados para detectar robos, vandalismo o emergencias en tiempo real.
La seguridad comunitaria sumó un nuevo capítulo en Mendoza. El municipio de Godoy Cruz completó la instalación del Sistema de Alerta Comunitaria (SAC) en la totalidad de las escuelas secundarias públicas del departamento, una medida que busca mejorar la respuesta ante emergencias y ampliar la prevención tanto dentro de los establecimientos como en sus alrededores.
La iniciativa alcanza a las 15 escuelas secundarias de gestión pública y forma parte de la estrategia de “Seguridad 360°” que impulsa la comuna. El objetivo no pasa únicamente por proteger los edificios escolares, sino también por fortalecer el vínculo entre las instituciones educativas, el Centro de Monitoreo y los vecinos de cada barrio.
El sistema permite que docentes y personal autorizado utilicen una aplicación con un botón de alerta para reportar situaciones de inseguridad, emergencias sanitarias o incendios. Cada aviso llega al Centro de Monitoreo, desde donde se coordina una respuesta inmediata según el tipo de incidente.
Una red que protege también los alrededores
Uno de los aspectos más destacados del programa es que la red no queda limitada a las escuelas. Los vecinos que viven cerca de los establecimientos también pueden adherirse al Sistema de Alerta Comunitaria mediante la aplicación, lo que amplía la capacidad de detectar situaciones sospechosas y colaborar con la prevención.
Desde el municipio explicaron que la herramienta no reemplaza las tareas de seguridad que cada institución desarrolla diariamente. Sin embargo, permite reportar en tiempo real intentos de robo, hechos de vandalismo o pintadas para que el Centro de Monitoreo active rápidamente el protocolo correspondiente.
La implementación es un trabajo conjunto entre la Municipalidad y la Dirección General de Escuelas. Mientras la comuna instala las centrales conectadas al Centro de Monitoreo, la DGE incorpora los sensores que detectan movimientos y permiten activar el sistema de seguridad.
Todas las secundarias ya están incorporadas
Con esta etapa finalizada, las 15 escuelas secundarias públicas del departamento ya cuentan con la herramienta. Entre ellas figuran los establecimientos Batalla del Pilar, Ernesto Sabato, Gabriel del Mazo, Mahatma Gandhi, Raúl Scalabrini Ortiz, Victoria Ocampo y Profesor Atilio Anastasi, además del complejo Victoria Ocampo que comparte nivel primario y secundario.
La incorporación representa la cobertura total en este nivel educativo, un paso importante dentro del plan que el municipio viene desarrollando desde hace varios años para extender la red de prevención en distintos sectores del departamento.
El programa continuará creciendo durante los próximos meses con nuevas instalaciones en otros niveles educativos.
El próximo objetivo: ampliar la cobertura
La expansión del Sistema de Alerta Comunitaria no termina en las escuelas secundarias. Actualmente, Godoy Cruz cuenta con 67 escuelas primarias. De ese total, 28 ya poseen centrales con sensores, otras dos funcionan mediante la red comunitaria y 16 establecimientos privados también forman parte del sistema.
En paralelo, continúa la instalación en las instituciones restantes para seguir ampliando la cobertura. En el nivel inicial también hay avances: dos de los nueve jardines maternales ya cuentan con centrales con sensores y otras siete instalaciones están previstas. Además, las nueve escuelas de nivel inicial y los nueve establecimientos de educación inicial primaria serán incorporados en las próximas etapas.
Más allá de su impacto local, la experiencia abre una discusión que puede interesar a otros departamentos: si este tipo de sistemas puede replicarse para reforzar la seguridad de las comunidades educativas en distintos puntos de Mendoza.