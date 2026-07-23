Las escuelas de un municipio mendocino fueron equipadas con un sistema de seguridad conectado

La seguridad comunitaria sumó un nuevo capítulo en Mendoza . El municipio de Godoy Cruz completó la instalación del Sistema de Alerta Comunitaria (SAC) en la totalidad de las escuelas secundarias públicas del departamento, una medida que busca mejorar la respuesta ante emergencias y ampliar la prevención tanto dentro de los establecimientos como en sus alrededores.

La iniciativa alcanza a las 15 escuelas secundarias de gestión pública y forma parte de la estrategia de “ Seguridad 360°” que impulsa la comuna. El objetivo no pasa únicamente por proteger los edificios escolares, sino también por fortalecer el vínculo entre las instituciones educativas, el Centro de Monitoreo y los vecinos de cada barrio.

El sistema permite que docentes y personal autorizado utilicen una aplicación con un botón de alerta para reportar situaciones de inseguridad, emergencias sanitarias o incendios. Cada aviso llega al Centro de Monitoreo, desde donde se coordina una respuesta inmediata según el tipo de incidente.

Uno de los aspectos más destacados del programa es que la red no queda limitada a las escuelas . Los vecinos que viven cerca de los establecimientos también pueden adherirse al Sistema de Alerta Comunitaria mediante la aplicación, lo que amplía la capacidad de detectar situaciones sospechosas y colaborar con la prevención.

El sistema conecta las escuelas con el Centro de Monitoreo y permite actuar con mayor rapidez frente a situaciones de inseguridad o emergencias.

Desde el municipio explicaron que la herramienta no reemplaza las tareas de seguridad que cada institución desarrolla diariamente. Sin embargo, permite reportar en tiempo real intentos de robo, hechos de vandalismo o pintadas para que el Centro de Monitoreo active rápidamente el protocolo correspondiente.

La implementación es un trabajo conjunto entre la Municipalidad y la Dirección General de Escuelas. Mientras la comuna instala las centrales conectadas al Centro de Monitoreo, la DGE incorpora los sensores que detectan movimientos y permiten activar el sistema de seguridad.

El Municipio completó una nueva etapa de su estrategia de Seguridad 360°, que ahora protege a miles de estudiantes y fortalece la prevención. Municipalidad de Godoy Cruz

Todas las secundarias ya están incorporadas

Con esta etapa finalizada, las 15 escuelas secundarias públicas del departamento ya cuentan con la herramienta. Entre ellas figuran los establecimientos Batalla del Pilar, Ernesto Sabato, Gabriel del Mazo, Mahatma Gandhi, Raúl Scalabrini Ortiz, Victoria Ocampo y Profesor Atilio Anastasi, además del complejo Victoria Ocampo que comparte nivel primario y secundario.

La secundaria Raúl Scalabrini Ortiz es una de las 15 escuelas públicas de Godoy Cruz incorporadas al programa de prevención y respuesta ante emergencias. Twitter

La incorporación representa la cobertura total en este nivel educativo, un paso importante dentro del plan que el municipio viene desarrollando desde hace varios años para extender la red de prevención en distintos sectores del departamento.

El programa continuará creciendo durante los próximos meses con nuevas instalaciones en otros niveles educativos.

El próximo objetivo: ampliar la cobertura

La expansión del Sistema de Alerta Comunitaria no termina en las escuelas secundarias. Actualmente, Godoy Cruz cuenta con 67 escuelas primarias. De ese total, 28 ya poseen centrales con sensores, otras dos funcionan mediante la red comunitaria y 16 establecimientos privados también forman parte del sistema.

En paralelo, continúa la instalación en las instituciones restantes para seguir ampliando la cobertura. En el nivel inicial también hay avances: dos de los nueve jardines maternales ya cuentan con centrales con sensores y otras siete instalaciones están previstas. Además, las nueve escuelas de nivel inicial y los nueve establecimientos de educación inicial primaria serán incorporados en las próximas etapas.

Más allá de su impacto local, la experiencia abre una discusión que puede interesar a otros departamentos: si este tipo de sistemas puede replicarse para reforzar la seguridad de las comunidades educativas en distintos puntos de Mendoza.