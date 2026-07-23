Derrames cloacales: detectan contaminación en muestras de agua en Lavalle

La crisis por el colapso cloacal en Mendoza sigue sumando capítulos. Mientras todos los focos están puestos en Los Corralitos , en otras zonas afectadas por la misma problemática comenzaron a levantar la voz. Tal fue el caso de un campo de derrame en calle Los Pinos, en la localidad de Fray Luis Beltrán, en Maipú. Ahora la contaminación se hace sentir, nuevamente, en Lavalle .

Tal como ocurriera hace dos meses en Los Corralitos, donde vecinos de la área lindante a la intersección de calles Severo del Castillo y 2 de Mayo costearon estudios para que el laboratorio de la UNCuyo realizara un análisis bacteriológico de distintas muestras de la zona, ahora fueron ciudadanos lavallinos los que adoptaron la misma iniciativa.

Los resultados de los análisis, también realizados por el laboratorio de la Universidad Nacional de Cuyo, fueron difundidos durante la tarde del martes. Según informaron desde la Asamblea por el Agua Pura de Huanacache, los resultados también fueron alarmantes: en el distrito lavallino de La Pega varias muestras confirmaron contaminación por Escherichia coli, bacteria que se encuentra en la materia fecal.

Luego de los resultados que arrojaron los estudios realizados en Los Corralitos , vecinos de Lavalle tomaron la determinación de realizar el mismo procedimiento, teniendo en cuenta la proximidad entre ambos departamentos, los cuales comparten cursos de riego, como es el caso del canal Pescara, el cual alimenta al arroyo Leyes-Tulumaya.

Para poder llevar adelante los análisis, el Instituto de Procesos Físicos, Químicos y Biotecnológicos y el Laboratorio de Biotecnología, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Cuyo seleccionaron seis muestras de agua, teniendo en cuenta la cercanía al foco de contaminación y la ruta que los líquidos cloacales toman. El estudio fue llevado a cabo el pasado 22 de junio y contó con la presencia de una escribana pública.

De acuerdo a la información difundida, las muestras fueron tomadas de:

El brazo límite sur del Canal Pescara, en el distrito de La Pega, el cual es utilizado para riego.

Un pozo de una finca particular ubicada en calle Salamanquino, en El Paramillo

En el Arroyo Leyes-Tulumaya, en La Violetas, cuya agua es utilizada para riego

En una salida de grifo de una vivienda particular de Costa de Araujo

La salida de grifo de una vivienda particular en Villa Tulumaya

El pozo de una finca particular en calle Arrayanes, en La Pega

Los resultados de los análisis y su impacto en Lavalle

La muestra tomada del canal Pescara, de acuerdo a la información difundida, detectó contaminación con Escherichia coli: el valor detectado fue de 2.400, muy por encima de los parámetros permitidos por el Departamento General de Irrigación. A su vez, también se detectó presencia de bacterias coliformes.

La otra muestra que arrojó "valores alarmantes de contaminación" fue la extraída del pozo de la finca ubicada en calle Arrayanes, en La Pega. Allí, los resultados detectaron presencia de Escherichia coli (9,2), Pseudomonas (9,2), bacterias coliformes y bacterias aerobias mesófilas.

Las otras cuatro muestras no presentaron niveles de contaminación por encima de lo permitido por Irrigación.

"Los resultados expuestos dejan en claro que la situación de los vuelcos cloacales en Los Corralitos, Guaymallén está afectando al departamento de Lavalle, específicamente a la zona de La Pega, por su cercanía con los vuelcos. De mantenerse la situación, la problemática inevitablemente afectará a la mayoría del departamento, por la amplitud del sistema de canales y acequias que llevan el agua hasta distintas zonas de Lavalle", expresaron desde la Asamblea por el Agua Pura de Huanacache.

Otro aspecto que resaltan desde la Asamblea, es que aseguran que parte de esos líquidos terminan infiltrándose en los acuíferos que son utilizados en Lavalle para la producción y el consumo humano. "La salud de todas las personas aledañas a los focos de contaminación se encuentra comprometida y en riesgo", alertan.

Por otro lado, en Lavalle también ponen el foco en la proximidad existente entre los vuelcos y la laguna La Paloma, la cual integra el sistema de humedales Leyes-Tulumaya, el cual además está conformado por las lagunas El Vivorón, La Paloma, Soria. Cabe resaltar que esta última fue declarada en el año 2020 Área Natural Protegida Municipal.

Ante este panorama, en Lavalle claman por obras públicas que den "soluciones definitivas y no temporarias" a su problemática y exigen que se declare la emergencia sanitaria en todo el departamento y en el Gran Mendoza porque "es la única forma de dimensionar la gravedad del problema y se tomen de manera urgente las medidas integrales para su solución".

"Exigimos que dejen de considerarnos 'zona de sacrificio hídrico' por estar al final de la cuenca del Río Mendoza", claman los habitantes de Lavalle.