Trail running: la belleza de Ñacuñán, escenario de un duro desafío en sus médanos

Santa Rosa lanza la sexta edición del desafío Ñacuñán Terra Trail. Naturaleza, deporte y aventura para los amantes del trail running.

La carrera de trail running de Ñacuñán es un desafío clásico en los médanos. Foto Municipalidad Santa Rosa

El 9 de agosto se realizará una nueva edición de la carrera Ñacuñán Terra Trail, que invita a los amantes del trail running a recorrer los paisajes de la Reserva de Biosfera de Ñacuñán, en el departamento de Santa Rosa, a través de circuitos de 21K, 10K y 5K. Las inscripciones están abiertas.

El trail running es la disciplina deportiva de correr en la naturaleza, especialmente, en circuitos exigentes. Es una mezcla de deporte con naturaleza y aventura y esto es justamente lo que ofrece el departamento de Santa Rosa con su Desafío Ñacuñán Terra Trail 2026.

Ñacuñán es, sin dudas, uno de los entornos más singulares de la provincia y a la vez uno de los menos conocidos. Al respecto se espera, como en otros, años, la asistencia de deportitas de la provincia, el país y el extranjero.

La carrera tiene circuitos para principiantes y corredores de élite. Foto Municipalidad Santa Rosa Una geografía exigente para el trail running “El equipo de trail running de Santa Rosa nos presentó un proyecto y elegimos Ñacuñan, uno de los lugares más relevantes que tenemos, con una geografía exigente. La reserva Ñacuñan es un espacio emblemático y ofrece una carrera distinta a las demás y con un fuerte compromiso en el cuidado ambiental”, aporta Matías Agüero, titular de Deportes de Santa Rosa.

“La propuesta ofrecerá alternativas tanto para quienes buscan asumir un desafío de mayor exigencia como para quienes desean iniciarse en el trail running o disfrutar de una experiencia recreativa al aire libre. Así, fomentamos el turismo y la actividad económica departamental. Las Catitas y Ñacuñam se transforman totalmente con este evento. Vienen atletas de élite y mucha agente amateur y así se fomenta el deporte y la vida saludable La convocatoria tiene cupos limitados”, cierra Agüero.