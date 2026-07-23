Amy Winehouse, la chica que quería cantar en paz

Amy Winehouse murió hace 15 años en Londres a la maldita edad en la que varios de sus colegas con talento impar no han sobrevivido, algunos con amasijos en forma premeditada, otros en suicidos en cámara lenta y con ella se fue un alma débil y sensible.

Era endeble, frágil, flacucha mal, con esa maldita bulimia, con unos brazos a los que el sol debía pasar dos veces para broncearla, suavizarla, bajarla de la palmera. Era endeble, frágil, flacucha mal, con esa maldita bulimia, con unos brazos a los que el sol debía pasar dos veces para broncearla, suavizarla, bajarla de la palmera.

Amy Winehouse, sin embargo, era la mujer más hermosa del mundo.

Y un día se cansó de todo. Y ya no regresó. Murió en 2011. Apenas 10 años antes no era más que una promesa desconocida. Ignota, quizá más feliz que al final.

Y un día repentino se hizo una celebridad en varios rincones del mundo. Fue por su disco "Back to Black".

Ganó tantos premios Grammy como taquicardias infartantes.

Hizo historia en la música. Bot y yo por MDZ Radio hizo el adelanto por los 15 años de su muerte.

Amy Winehouse

Ningún plan podía con ese torpedo atómico humano que tarde o temprano se dispara cuando esta gente se convierte en motivo público.

Y fue por la música y fue por su voz, al principio, ese respeto y reconocimiento. La prensa amarilla y canalla transformó bastante a la artista. Y la intentó desvalorizar sin demasiado éxito. Aunque ella hoy no esté con vida.

La cantante vivía asediada, lo cual fue bastante cómodo y sencillo para que ella se escondiera con sus fantasmas, sus misterios y el fuego. Eso multiplicó la velocidad de su fuga en clave con Bach.

Una vida complicada, una pareja complicada, un trabajo complicado. ¿Qué puede salir bien? Una vida complicada, una pareja complicada, un trabajo complicado. ¿Qué puede salir bien?

No hizo más que transitar el tortuoso camino de otras cantantes con registros vocales increíbles.

Era la mujer más hermosa del mundo. Era la mujer más hermosa del mundo.

"Back to Black" triunfó en Gran Bretaña y en Estados Unidos en 2006. El disco saltó a las listas estadounidenses al número siete. Fue el debut más alto para una mujer británica hasta ese momento.

En su impresionante álbum debut, Frank (2003), Amy Winehouse se presentó al mundo demostrando un talento profundo también como letrista. En su impresionante álbum debut, Frank (2003), Amy Winehouse se presentó al mundo demostrando un talento profundo también como letrista.

Su voz la puso en una tradición mayúscula del jazz y el rhythm and blues: Sarah Vaughan, Dinah Washington y Billie Holiday. Así de potente fue su irrupción. Idéntico al vacío que nadie amaga a ocupar.

Los Stones con Amy Winehouse una única vez en un escenario. Los dinosaurios acaban de versionarla en su nuevo disco.

Rolling Stones

En 2007 Amy Winehouse subió al escenario como invitada de los Rolling Stones en un concierto histórico. En especial porque cantaron un himno del grupo The Temptations, llamado "Ain't Too Proud to Beg".

Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts y Ronnie Wood, aparecen muy a gusto con la compositora. La reunión fue en el escenario principal del Festival de la Isla de Wight. Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts y Ronnie Wood, aparecen muy a gusto con la compositora. La reunión fue en el escenario principal del Festival de la Isla de Wight.

En el flamante disco de la banda de dinosaurios, "Foreign Tongues", presentan una efectiva versión de "You Know I'm No Good", de la artista.

Mick Jagger explicó el cruce: "Buscábamos una buena canción para versionar de una vocalista femenina, y estábamos pensando en artistas de la primera época. Después dijimos: 'Hagamos algo un poco más reciente'. Decantó esa canción. Siempre me ha gustado. Podría haberla escrito yo. Siempre he sentido que podía haberla escrito yo".

Esta declaración es de una entrevista publicada en New York, hace dos días. Ahí también Mick Jagger contó con sinceridad su relación con la inglesa.

"Siempre pensé que la historia de Amy era triste en muchos sentidos, pero fue una de las mejores que salieron de Inglaterra, y probablemente tenía mucho más potencial", detalló.

"Tus señales me confunden de pies a cabeza. Pero por dentro te devoro. Tu mirada no me dice exactamente quién sos. Aun así, te devoro...". Djavan.

Rock

Amy Winehouse nació en el norte de Londres. Su familia es judía. Ella y su hermano mayor fueron criados principalmente por su madre, que era farmacéutica. Cuando era muy chica, a los 9 años, sus padres se divorciaron. Su papá era taxista.

No pudo lidiar con el éxito, con la fama, con cargas históricas, quién sabe. No pudo lidiar con el éxito, con la fama, con cargas históricas, quién sabe.

A pesar de estos problemas su extraordinario talento musical no se extinguió. Su vida parecía seguir descontrolándose con los días. Ingresó en un tratamiento para rehabilitación de adicciones. No estuvo mucho tiempo allí.

En 2011 Amy Winehouse intentó una gira de regreso, pero fue cancelada después que se la notaba intoxicada en el concierto inaugural. Estuvo en Brasil ese verano sudamericano. Allí hizo cinco shows que hubiera sido mejor cancelar.

Era un alma en pena. Una chica que quería cantar en paz, apenas. "Se la llevó el viento, enterrada entre suspiros", dijo Patti Smith. Era un alma en pena. Una chica que quería cantar en paz, apenas. "Se la llevó el viento, enterrada entre suspiros", dijo Patti Smith.

Hoy, a 15 años de su muerte, la Fundación Amy Winehouse realiza una tarea social muy encomiable. Las áreas de acción se relacionan con cooperación para el trabajo de resiliencia entre jóvenes, el funcionamiento de un alojamiento de recuperación para mujeres jóvenes, musicoterapia para niños, programa de vías de recuperación para adictos y proyectos musicales fuera del Reino Unido.

Edgwarebury Cemetery. Edgware, London Borough of Barnet, Greater London, Inglaterra. Amy Winehouse quería escribir y cantar en paz.

Patti Smith

Patti Smith, la poeta punk del rock, escribió en 2012 una canción para Amy Winehouse luego de su muerte, a la que titulo "This is a girl".

Tiene un tono sombrio aunque la recuerda con las palabras justas para una artista que se retiró de la carrera sin siquiera haber alcanzado una meseta post explosión.

Esta es la chica por quien caen todas las lágrimas

Esta es la chica que se la estaba pasando en grande

Solo una mancha oscura que ocultaba sus ojos

Se la llevó el viento, enterrada entre suspiros.

Esta es la chica que cruzó la línea,

esta es la canción de la uva sofocante,

trenzada como laurel para coronar su cabeza,

dispuesta como una corona sobre su cama.

(...)

Esta es la sangre que se convirtió en vino

Este es el vino de la casa, dicen

Esta es la chica que anhelaba ser escuchada

Tanto por acunar a un pájaro asfixiante

Esta es la chica.

Epitafio

Era la mujer más hermosa del mundo.