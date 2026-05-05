Los Rolling Stones anuncian su nuevo álbum Foreign Tongues: fecha de lanzamiento y un gran adelanto

La legendaria banda británica anunció la llegada de su próximo trabajo discográfico de estudio, acompañado del estreno de su flamante canción In the Stars . El esperado regreso musical se da en medio de la cancelación de su gira europea y la incertidumbre sobre el futuro de sus presentaciones en vivo.

Tras el rotundo éxito de Hackney Diamonds en 2023, trabajo que les valió un premio Grammy y marcó su retorno triunfal a la actividad discográfica tras años de silencio, Los Rolling Stones redoblan la apuesta. A través de un comunicado difundido en sus canales oficiales, la agrupación adelantó que Foreign Tongues estará profundamente arraigado en los sonidos más puros del blues, el country y el rock.

Para calmar la ansiedad de sus seguidores antes del esperado lanzamiento, el 10 de julio; Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood habilitaron hace algunos días el primer recorte de difusión titulado In the Stars. Este sencillo, que recupera el inconfundible y clásico sonido de la banda, llegó acompañado de un video de 13 segundos con la portada del próximo material.

Además, sorprendieron al mercado con la edición limitada en vinilo de otra de las canciones del álbum, Rough And Twisted, producción que fue coronada en las últimas horas con un video tráiler en el estudio creativo.

el anuncio de los rolling stones en redes Así anunció la banda su nuevo proyecto. IG @therollingstones

Con un anuncio que emocionó a más de uno, sus majestades satánicas anunciaron su regreso musical: "¡La noticia que todos esperaban! El nuevo álbum de estudio de The Rolling Stones, Foreign Tongues, se lanzará el 10 de julio y ya está disponible para reservar en varios formatos a través del enlace en la biografía".

"Foreign Tongues captura el sonido de The Rolling Stones que tanto te gusta: con raíces en el blues, el country, el rock y la composición clásica de los Stones. El nuevo sencillo In The Stars ya está disponible en streaming", expresaron.

Una gira cancelada

Live Music La banda lleva más de 60 años vigente. Archivo MDZ

Sin embargo, el fervor por la nueva música contrasta fuertemente con la realidad de los escenarios. Con una trayectoria iniciada en 1962 en Londres y un catálogo inmenso de himnos globales, la vitalidad de la agrupación en los estudios no logra trasladarse con la misma facilidad a las giras.

El desgaste propio de las décadas de ruta obligó recientemente a cancelar el tour europeo que tenían agendado para este 2026. La decisión, según trascendió, estuvo directamente motivada por las dificultades que le representaba al guitarrista Keith Richards, de 82 años, sostener la extrema y rigurosa exigencia física que demanda el ritmo de sus espectáculos en directo. Por el momento, no hay confirmación oficial sobre si este nuevo álbum tendrá su correspondiente gira de presentación internacional.