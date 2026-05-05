Sofía Martínez se sinceró sobre su supuesto romance luego de ser vinculada con un famoso músico: "Él se quedó"

La periodista deportiva fue vinculada con uno de los integrantes de Agapornis. Luego de los rumores, finalmente decidió hablar y dar detalles sobre el vínculo que los une.

El presente sentimental de Sofía Martínez volvió a ser tendencia. Tras un tiempo enfocada casi con exclusividad en su ascendente carrera periodística, un fuerte rumor comenzó a circular en los pasillos del espectáculo: la comunicadora habría iniciado una relación con Juan Cruz Costabel, integrante de la popular banda Agapornis. Lejos de esquivar el tema, la protagonista aclaró qué tipo de relación mantiene con el cantante.

"Él se quedó con Willow" Embed - Sofía Martínez se sinceró y habló de su presente amoroso tras ser vinculada a un famoso músico: "Él se quedó"

Sofía no ocultó su sorpresa ante la magnitud que tomaron los trascendidos, aunque reconoció estar al tanto de los titulares. "Escuché la noticia. 'Romance, blanquea romance', algo así decía. No, no es verdad", sentenció de entrada para desactivar cualquier confirmación apresurada. Sin embargo, no negó su cercanía con el músico, a quien le dedicó unas cálidas palabras.

"Sí lo conozco a Juan Cruz, es un amor, pero me parece que ya fue mucho más elevado que lo que es", explicó la periodista, deslizando que quienes los vieron juntos interpretaron una relación mucho más consolidada de lo que realmente existe. Pero lo que verdaderamente desató la curiosidad fue un gesto de extrema confianza que expuso el nivel de intimidad que manejan. Al ser consultada sobre el rumor de que el músico había oficiado de niñero de su querido perro, ella asintió y reveló la anécdota: "Me fui a Córdoba y él se quedó con Willow".

Descartado el noviazgo formal con el cantante, la gran incógnita pasó a ser su estado civil actual. Martínez se mostró sumamente relajada respecto a su presente, asegurando que disfruta de su independencia sin presiones. "Estoy muy tranquila, soy soltera, estoy muy bien, muy abocada al trabajo", afirmó. No obstante, al ser indagada sobre si actualmente está conociendo a otra persona, la periodista dejó una ventana abierta con mucha picardía: "¿Conociendo? Puede ser, ¿no? Porque uno al estar soltera también sale".