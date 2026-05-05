La joven artista compartió un posteo en sus redes sociales luego de que se confirmó que Juan Darthés deberá pasar seis años en prisión.

La Justicia de Brasil finalmente dictaminó que Juan Darthés deberá cumplir en prisión la condena a 6 años por abuso sexual contra Thelma Fardín. La actriz había realizado la denuncia en el año 2018.

La denuncia se basaba en los hechos ocurridos en 2009, cuando Fardín tenía 16 años y el actor 45, y se encontraban de gira en Nicaragua por el programa de televisión llevado al teatro Patito Feo.

Thelma Fardín decidió romper el silencio con un fuerte posteo en sus redes sociales: "Ganamos otra vez. Con todo mi corazón quiero agradecerles a cada persona que me apoyó en este proceso", escribió en el inicio.

El posteo de Thelma Fardín tras la confirmación de prisión a Juan Darthés La reacción de Thelma Fardín luego de que confirmaron la condena a Juan Darthés: "Ganamos otra vez"

El escrito donde agradeció a cada persona fue acompañado por un video donde repasaba toda la historia desde que comenzó la denuncia. Nico Riera, su pareja, comentó la publicación: "Acá, acompañándote y aprendiendo, te amo".