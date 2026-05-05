"Sale en bol...": la primicia de Benjamín Vicuña sobre Esteban Lamothe en la nueva obra de teatro que harán juntos

La cartelera porteña se prepara para uno de los movimientos más ambiciosos de la temporada. Este jueves, las luces se encenderán para el estreno de Secreto en la montaña, la adaptación teatral del relato de Annie Proulx que inmortalizó el cine. Bajo la dirección de Javier Daulte, la obra reúne por primera vez en un drama de esta magnitud a Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe, una dupla que ya genera una expectativa inmensa.

En una conversación distendida en el programa Otro día perdido, Vicuña compartió con Mario Pergolini su entusiasmo por la inmediatez del debut. “Estrenamos este jueves, la estamos rompiendo, está espectacular ”, aseguró el actor, quien ve en este proyecto una oportunidad para conmover profundamente al público local.

Para el intérprete, esta obra se inscribe en una tendencia creciente en Buenos Aires: la de trasladar grandes éxitos cinematográficos al lenguaje de las tablas, tal como sucedió recientemente con títulos como Rocky o la exitosa propuesta de Guillermo Francella.

La obra Secreto en la Montaña , se estrenará el 7 de mayo en el Multiteatro.

Más allá de la seriedad que requiere el drama, la charla derivó en confesiones que no tardaron en volverse virales. Vicuña recordó experiencias previas con actores internacionales, mencionando su trabajo con el español Javier Cámara, pero rápidamente enfocó el presente junto a su compañero de elenco. Entre risas, lanzó una primicia que sorprendió al propio Pergolini: “Acá el señor (Lamothe) sale en bolas en la obra, pero así, como Dios lo trajo al mundo”.

Williams y Ledger se conocieron durante el rodaje de Secreto en la montaña. Foto: web Williams y Ledger se conocieron durante el rodaje de Secreto en la montaña. Foto: web

La revelación sobre el desnudo total de Lamothe añade un condimento extra a una puesta que ya se perfila como audaz y sin concesiones. Ante la ironía de Pergolini sobre los desafíos de las escenas de contacto físico en esas condiciones, Vicuña se limitó a invitarlo a comprobar la calidad artística de la propuesta en vivo.