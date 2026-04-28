¿Casamiento confirmado? El curioso comentario de Benjamín Vicuña a Anita Espasandin que no pasó desapercibido

Luego de los Martín Fierro de la Moda, el actor y su pareja protagonizaron un ida y vuelta que desató las incógnitas. ¿Se trata de una broma o una próxima decisión?

El romance entre Benjamín Vicuña y Anita Espasandin atraviesa un gran momento y, en las últimas horas, las redes sociales fueron el escenario de un inesperado intercambio que encendió las alarmas. Lo que comenzó como un elogio público, terminó derivando en un sugestivo intercambio sobre la posibilidad de dar el "sí, quiero".

El comentario que dejó la puerta abierta al matrimonio benjamin vicuña La pareja y un curioso intercambio en redes. IG @anita.espasandin

La iniciativa llegó por parte de la economista, quien decidió dedicarle un pícaro mensaje al actor a través de su cuenta de Instagram. "@benjaminvicuna.ok felicitaciones Benjiiiii puede ser que cada día estés más lindooo? Nos casamos?", escribió Espasandin, sorprendiendo a todos con la propuesta directa que cerró su publicación.

Lejos de esquivar el comentario o dejarlo sin respuesta, Vicuña redobló la apuesta manteniendo el tono cómplice que caracteriza a la pareja. "Jaja! Ya tenemos el vestido!", replicó el actor. Esta interacción desató de inmediato una ola de especulaciones y reacciones de los usuarios.

Cabe recordar que la historia de amor entre el actor y la licenciada en Administración de Empresas comenzó a gestarse a principios de 2024, aunque la confirmación oficial del romance llegó a mediados de ese mismo año.