Amalia Yuyito González volvió a estar en el foco de la polémica luego de unas declaraciones que realizó ante los medios de comunicación sobre su opinión acerca del matrimonio igualitario. Es por esto que Florencia de la V habló en su programa y apuntó de forma contundente contra su colega.

Todo comenzó cuando uno de los cronistas le preguntó sobre el dicho de Dante Gebel que no estaba de acuerdo con el matrimonio igualitario: "Hay un tema que es lo bíblico. Hay principios bíblicos que tienen ciertas limitaciones para lo que son las costumbres de la sociedad ".

Además, dejó en claro que "no es la religión, es la palabra de Dios supuestamente. Hay ciertas limitaciones en cuanto a nuestra vida sexual que no se aprueban ", sentenció Yuyito González tras las preguntas de la prensa.

Florencia de la V apuntó contra Amalia Yuyito González tras sus dichos sobre el matrimonio igualitario

Al escuchar las declaraciones, Florencia de la V no se guardó nada: "Esta es como que pierde la memoria, siempre fue igual, no es de ahora", expresó de manera seria la conductora de Los Profesionales sobre su colega.

Captura de pantalla 2026-04-28 190251 Florencia de la V arremetió contra Amalia Yuyito González. Foto: captura de video / El Nueve.

"Toda esta camada (de figuras)... La única que no era homofóbica fue la Casán, la única", sentenció Florencia de la V claramente indignada por los dichos de Amalia Yuyito González.