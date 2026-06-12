El desgarrador trasfondo del emotivo encuentro de Eugenia Tobal con el papa Francisco

La actriz estuvo este jueves como invitada a Otro día perdido y recordó el duro momento personal que atravesaba cuando se cruzó con el Papa.

Durante su participación en Otro día perdido, Eugenia Tobal mantuvo una charla con Mario Pergolini en la que repasó distintos episodios personales. Entre ellos, se refirió al profundo anhelo que tenía de convertirse en madre, un sueño que finalmente pudo concretar con el nacimiento de su hija, hoy de seis años.

En medio de la entrevista, el conductor recordó una imagen que tuvo gran repercusión años atrás, cuando la actriz se encontró con el papa Francisco durante un viaje al Vaticano.

Así fue la participación de Eugenia Tobal en Otro día perdido Eugenia Tobal Recordó Su Encuentro Con El Papa Francisco "Una nena muy deseada, porque trascendió una emotiva imagen tuya junto al Papa Francisco, en la que, con mucha emoción, le pedías el deseo de convertirte en mamá", señaló el periodista al traer nuevamente aquel recuerdo.

La artista explicó qué estaba atravesando en ese momento de su vida y por qué aquel pedido surgió de manera tan espontánea. "A mí me salió del corazón decirlo, porque no es que estaba prevista la visita, y me salió así, del alma. Yo estaba rota, Mario, porque a los 36 perdí un embarazo, después estuve sola y no veía mucha visibilidad por delante. Estábamos todo bien, me faltaba eso", expresó Tobal conmovida.

Eugenia Tobal en Otro día perdido 2 La actriz junto al papa Francisco. Captura de pantalla Youtube Eltrece. Además, detalló que el encuentro con el Sumo Pontífice no había sido planeado. "No fue buscado, habíamos planeado un viaje y mi mamá nos había hecho una media sorpresa: estar en un corralito especialmente para argentinos", recordó la actriz.