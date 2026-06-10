El alarmante dato que Mario Pergolini expuso sobre los jóvenes y el tajante consejo que les dio: "No sean forr..."

El conductor no ocultó su preocupación ante una conducta que crece entre los jóvenes y lanzó una advertencia sin filtro.

Mario Pergolini mostró su preocupación por las conductas de los jóvenes en la intimidad.

En el arranque de una nueva emisión de Otro día perdido, Mario Pergolini puso sobre la mesa una problemática que preocupa cada vez más: la caída en el uso del preservativo entre los jóvenes. Con su estilo habitual, el conductor abordó el tema mezclando datos, humor y un mensaje de concientización.

Durante el programa, se hizo referencia a las distintas expresiones que circulan actualmente para hablar de las relaciones sexuales sin protección. Pergolini señaló cómo los medios intentan acercarse al público joven utilizando términos como "a pelo", "a peluche" o "sin pasamontañas" para describir esta práctica.

Esto fue lo que dijo Mario Pergolini en Otro día perdido sobre la disminución del uso del preservativo Mario Pergolini Reflexionó Sobre La Disminución Del Uso Del Preservativo Entre Los Jóvenes En ese contexto, el conductor compartió una cifra que encendió las alarmas: menos del 15% de los jóvenes utiliza preservativo en todas sus relaciones sexuales. Esto significa que la gran mayoría no mantiene una protección constante al momento de tener encuentros íntimos.

Entre las razones que explican esta conducta, aparece la búsqueda de una mayor sensación durante el acto sexual. Según se comentó en el programa, muchos jóvenes asocian el no usar preservativo con una experiencia más intensa y con una dosis extra de adrenalina.

Mario Pergolini en Otro día perdido 2 El conductor dejó un mensaje de concientización. Captura de pantalla Youtube Eltrece. Además, se destacó que el principal temor para gran parte de ellos no está relacionado con las enfermedades de transmisión sexual, sino con la posibilidad de un embarazo. Por ese motivo, suelen recurrir a otros métodos anticonceptivos y dejan en un segundo plano la prevención de infecciones.