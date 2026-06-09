Mario Pergolini apuró a Luck Ra en vivo y le hizo una durísima advertencia sobre su futuro: "Te vas a..."

La visita de Luck Ra a Otro día perdido dejó un intercambio tan inesperado como divertido. En medio de la charla, Mario Pergolini puso el foco en uno de los rasgos más característicos del cantante: su cabello azul, un detalle que despertó la preocupación del conductor.

"¿Cuándo vas a dejar de usar el azul en el pelo?", le preguntó el conductor al artista . Acto seguido, el periodista le advirtió: "Te vas a quedar pelado, desde ya te lo digo, y tenés 27 años".

Luck Ra Confesó Ante Mario Pergolini El Tierno Motivo Por El Que Se Tiñe El Pelo De Azul

Lejos de descartar la posibilidad, el artista admitió que la idea ya se le cruzó por la cabeza en más de una ocasión. "Me lo he planteado muchas veces", confesó el músico, antes de revelar cada cuánto tiempo renueva el color. "Tres veces por año me tiño", contó el intérprete de El último baile

Aun así, Pergolini mantuvo su postura y volvió a insistir con que debería dejar atrás la tintura: "Tenemos que dejar el azul lentamente. Igualmente, ya no está tan azul. Seguí con esa onda, pero dejá de teñirte".

Luck Ra en Otro día perdido El cantante defendió su estilo y reveló la tierna promesa que lo une a sus fanáticos. Captura de pantalla Youtube Eltrece.

Sin embargo, el cantante explicó que existe un motivo muy especial por el que continúa apostando al mismo estilo. "Me da mucha ternura cuando salgo a cantar y veo a muchos con el pelo de este color. Me muero de amor y no podría traicionarlos dejando de teñirme el pelo como ellos", explicó Luck Ra.