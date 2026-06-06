El inesperado video que hizo quebrar en llanto a Donato de Santis en plena entrevista con Mario Pergolini

Este lunes en Otro día perdido , Donato de Santis vivió un momento cargado de emoción. Durante su charla con Mario Pergolini, el cocinero fue sorprendido con un antiguo video en el que aparece junto a su madre , María Bottaccio, quien falleció en abril de 2023 en La Puglia, Italia, a los 93 años.

En las imágenes, grabadas años atrás, ambos conversaban sobre la tradición culinaria italiana y el valor de las recetas familiares. "Muchas veces me han preguntado cómo hacer las pastas y cuál es su origen. Para eso hay una sola fuente: la mamma", se lo escucha decir al chef en el clip.

Donato De Santis No Pudo Contener Las Lágrimas Al Ver Un Viejo Recuerdo Con Su Madre

La proyección despertó una profunda emoción en De Santis, que no pudo contener las lágrimas al volver a ver a su madre . Al notar su reacción, el conductor le dijo: "Te emocionaste, pero qué lindo poder ver a tu mamá. ¿Qué más lindo que eso? ¡Y qué juventud!".

Tras recomponerse, de Santis explicó el origen de aquella grabación: "Este programa lo grabamos en la cantina detrás de mi casa en Italia".

Donato de Santis y María Bottaccio Un recuerdo entrañable de Donato y María Bottaccio, su madre, conversando sobre las tradicionales recetas familiares. Captura de pantalla Youtube Eltrece.

La conversación derivó hacia la repercusión que alcanzó su carrera y cómo vivió su familia ese reconocimiento público. Ante la consulta de Pergolini sobre la fama, Donato de Santis respondió: "Ellos obviamente estaban orgullosos, pero al ser gente de campo es mucho más tranquilo. Estaban contentos de poder verme, más que nada".

De esta manera, la entrevista dejó al descubierto un costado íntimo del reconocido cocinero, atravesado por los recuerdos familiares y el cariño hacia una de las personas más importantes de su vida.