Se filtró la razón por la que Donato De Santis renunció a Masterchef: "Se va a dedicar a..."

La final de MasterChef Celebrity no solo dejó un ganador, sino también un vacío imposible de llenar tras la inesperada renuncia de Donato De Santis . Después de una década siendo el alma italiana del jurado, el prestigioso chef decidió dar un paso al costado, dejando a sus compañeros y a la audiencia en estado de shock.

Mientras el público procesa la noticia, desde el programa Implacables revelaron los verdaderos motivos que empujaron al empresario a soltar el delantal de Telefe para refugiarse en sus raíces.

El ritmo frenético de la televisión argentina parece haber sido el principal enemigo de la continuidad de Donato. Según explicó la conductora Susana Roccasalvo, la logística del reality era insostenible para el ritmo de vida del chef: “En realidad es un programa maravilloso, pero lleva siete horas las grabaciones, y a eso hay que sumarle la ida y la vuelta a la casa de uno. Se hacen ocho horas, en algunos casos ocho horas, ocho horas y media”.

Esta carga horaria chocaba de frente con su faceta empresarial, ya que recientemente inauguró dos locales gastronómicos en Corrientes que demandan su atención constante. Sin embargo, el factor emocional fue el que terminó de inclinar la balanza.

El chef decidió instalarse en La Puglia para estar cerca de su madre y su esposa.

Fabiana Araujo detalló que el cocinero “hace un tiempo dijo que se va a dedicar ahora a su familia y a su salud”. Con su madre de avanzada edad en Italia y su esposa instalada en La Puglia, la distancia se volvió un peso difícil de cargar.

masterchef-argentina-semi (5) Las grabaciones de ocho horas diarias habrían sido determinantes para su salida. Instagram @masterchefargentina

De hecho, Naiara Vecchio reveló que De Santis ya tenía la cabeza en Europa antes de esta edición: “Antes de Masterchef, él se había ido a Francia, a trabajar ahí en un restaurante, a experimentar; y lo convencieron para este último Masterchef. Por eso, él ya venía meditando esta decisión”.

donato de santis - italia "Acá la vida va a otro ritmo": el mensaje de Donato desde Italia. Instagram @donatodesantis

Lejos del estrés de las cámaras y las devoluciones ácidas, Donato ya se muestra renovado en sus redes sociales. Desde la costa italiana, el chef compartió una postal que resume su presente sobre dos ruedas: “Hoy me subí a la Vespa y me fui por la costa de Puglia. El mar a un lado, la ruta al frente, y ese viento salado que te acomoda la cabeza sin pedir permiso. Acá la vida va a otro ritmo”.