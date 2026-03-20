Tras la final de MasterChef Celebrity, Wanda Nara anunció su primera película y fecha de estreno: "Romántica"

En una noche histórica para Telefe, la conductora sorprendió al país al confirmar que encabezará una comedia romántica producida por Telefe Studios.

Wanda Nara no conoce de techos. En la misma jornada en la que MasterChef Celebrity paralizaba la televisión argentina con picos de casi 20 puntos de rating, la conductora se guardó un as bajo la manga que dejó a todos boquiabiertos. Minutos antes de revelar que Ian Lucas era el gran ganador del certamen, detuvo el reloj para dar la noticia más importante de su carrera profesional.

"Nos vemos en el cine" Embed - Tras la final de MasterChef Celebrity, Wanda Nara anunció su nueva película y dio detalle: "Muy pronto" Con la emoción a flor de piel, la mediática se dirigió directamente a la cámara para compartir su nuevo desafío: "Junto a Telefe Studios voy a protagonizar una comedia romántica espectacular, divertida y emocionante, que muy pronto empezamos a filmar. Es una película pensada para disfrutarla juntos en la pantalla grande. A fin de año nos vemos en el cine".

El anuncio, estratégicamente ubicado en el pico de audiencia de la final, no tardó en volverse tendencia absoluta en redes sociales, donde sus seguidores celebraron este nuevo paso de la "reina del prime time".

Los detalles de "Lucía" portada wanda nara (1) La conductora, en un nuevo desafío. Archivo MDZ Tras el anuncio en vivo, se conocieron precisiones sobre el proyecto que marcará el debut de Wanda como actriz protagónica. La película se titulará "Lucía" y es una remake internacional que contará con la dirección del prestigioso Hernán Guerschuny.

En este filme, la empresaria se pondrá en la piel de Lucía, una mujer de 43 años cuya vida perfecta se desmorona al descubrir la infidelidad de su pareja. La trama, según adelantaron desde la producción, navegará entre el humor ácido y la emoción profunda, mostrando el proceso de reinvención, descubrimiento personal y empoderamiento de la protagonista tras el engaño.