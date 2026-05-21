¿Malas noticias para Telefe? Peligra la continuidad de un exitoso programa y este es el motivo

Telefe ya tiene en la mira una nueva edición de MasterChef Celebrity . Si bien todavía no hay una fecha de estreno confirmada en la grilla, el objetivo del canal de las pelotitas sería prender las hornallas antes de fin de año para que el ciclo sea el plato fuerte de la programación durante todo el verano.

Y aunque ya empezaron a filtrarse algunos nombres de los posibles famosos que se pondrán el delantal, el reality enfrenta un problema estructural: el jurado original está a punto de desarmarse.

Las alarmas suenan fuerte. Wanda Nara, conductora del ciclo, podría quedarse sin sus jurados estrella, el histórico tridente que ya se alzó dos veces con el premio Martín Fierro a Mejor Jurado y que, sin dudas, es la marca registrada del formato.

El primero en patear el tablero fue Donato de Santis . El chef italiano confirmó de primera mano en el último programa que no será de la partida en la próxima edición, argumentando un fuerte cansancio por el desgaste que conlleva el certamen.

Sin embargo, Donato no se despidió sin dejar una sugerencia: deslizó que su silla debería ser ocupada por una mujer. Automáticamente, todas las expectativas apuntaron a Maru Botana. La cocinera ya supo cubrir a De Santis en algunas galas del año pasado y viene con el training de haber sido jurado en Bake Off. Consultada por el periodista Nico Peralta sobre si la producción ya la había contactado, Maru puso paños fríos aclarando que todavía no sonó el teléfono, pero que está dispuesta a escuchar la propuesta.

¿Qué pasará con Betular y Martitegui?

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Por el lado de Damián Betular, el panorama también viene muy complicado. El reconocido pastelero está encarando un año cargado a nivel laboral con su participación en la obra teatral Hairspray. Los compromisos sobre las tablas harían casi imposible que pueda acoplarse a las jornadas de grabación que exige un reality de esta magnitud.

Pero el balde de agua helada lo terminó de tirar Germán Martitegui. En un mano a mano con SQP, el chef más temido de la televisión plantó serias dudas sobre su continuidad y dejó a los fanáticos en vilo. "No me estoy preparando para la próxima temporada, no tengo ni idea. No sé si voy a estar", disparó sin vueltas.

Profundizando en los motivos que lo alejan de Telefe, Martitegui fue contundente respecto al tremendo sacrificio que implica formar parte del show: "Te pone en pausa toda tu vida, tu familia, tu trabajo. Son muchas horas y realmente no lo sé".