Telefe hizo oficial la salida de Darío Turovelzky tras 16 años en el canal: el contundente comunicado

En los últimos días se conoció la noticia de que el CEO deja su cargo y finalmente Telefe emitió un comunicado al respecto.

Desde que Gustavo Scaglione llegó como el nuevo dueño de Telefe, comenzaron fuertes movimientos en lo que respecta a autoridades. De hecho, en el mes de octubre del 2025 se confirmó la salida de Guillermo Pendino, jefe de contenidos, y ahora confirmaron que Darío Turovelzky, deja el canal de la familia.

Todo esto generó un enorme impacto, ya que Turovelzky está en Telefe hace más de 16 años. Telefe decidió emitir un contundente comunicado luego de que diferentes periodistas filtraron la noticia a través de las redes sociales y fue contundente.

"Telefe informa que Darío Turovelzky dejó su cargo como CEO, cerrando una etapa de más de 16 años vinculado a la compañía. La salida de Darío Turovelzky se da en el marco de la nueva etapa iniciada tras la adquisición de Telefe y de un proceso de transición vinculado a la evolución del management", expresaron en el inicio.

Telefe oficializó la salida de Darío Turovelzky, CEO del canal Captura de pantalla 2026-05-20 075432 Darío Turovelzky deja su cargo como CEO de Telefe. Foto: Instagram / @darioturo.

Luego, agregaron que "Durante su gestión, Telefe consolidó su liderazgo en la televisión abierta argentina y acompañó la evolución de la industria a través del desarrollo de contenidos, producción y expansión multiplataforma".