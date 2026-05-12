Georgina Barbarossa fue tendencia en las diferentes redes sociales luego de romper en llanto en pleno vivo mientras se desarrollaba su programa en los estudios de Telefe . La conductora se emocionó y no pudo contener las lágrimas frente a cámara.

Todo pasó mientras se encontraba hablando con alumnos de la Facultad de Medicina de la UBA por la marcha universitaria: "Chicos, la verdad es que los quiero mucho. Estoy llorando, me da mucha tristeza lo que está pasando ".

"Yo amo a mi país y no quiero que la Argentina esté de esta manera, le pido un poco de sensibilidad a nuestro Gobierno. No podemos tener las facultades así ni la salud pública y la educación", comentó entre lágrimas la conductora de Telefe .

Georgina Barbarossa lloró en vivo durante su programa en Telefe: el motivo de su tristeza

"Es fundamental, chicos, yo estoy siempre orgullosa de mi Argentina, amo este país y quiero que vuelva a ser la Argentina que tuvimos", subrayó. Además, dejó en claro que hay que asistir a la marcha universitaria.

Georgina Barbarossa - Portada Georgina Barbarossa rompió en llanto en Telefe mientras hablaban de la marcha universitaria. Foto: captura de video / Telefe.

También recalcó que quiere tener nuevamente un "país donde haya diálogo, estoy harta de la grieta. Tengamos gente honesta que nos gobierne y piense un poquito con el corazón... Sin educación y sin salud no tenemos nada".