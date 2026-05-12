Georgina Barbarossa lloró en vivo durante su programa en Telefe: el motivo de su tristeza
Georgina Barbarossa se encontraba al aire cuando la emoción la invadió por completo y no pudo aguantar las lágrimas.
Georgina Barbarossa fue tendencia en las diferentes redes sociales luego de romper en llanto en pleno vivo mientras se desarrollaba su programa en los estudios de Telefe. La conductora se emocionó y no pudo contener las lágrimas frente a cámara.
Todo pasó mientras se encontraba hablando con alumnos de la Facultad de Medicina de la UBA por la marcha universitaria: "Chicos, la verdad es que los quiero mucho. Estoy llorando, me da mucha tristeza lo que está pasando".
"Yo amo a mi país y no quiero que la Argentina esté de esta manera, le pido un poco de sensibilidad a nuestro Gobierno. No podemos tener las facultades así ni la salud pública y la educación", comentó entre lágrimas la conductora de Telefe.
Georgina Barbarossa rompió en llanto durante el programa en Telefe
"Es fundamental, chicos, yo estoy siempre orgullosa de mi Argentina, amo este país y quiero que vuelva a ser la Argentina que tuvimos", subrayó. Además, dejó en claro que hay que asistir a la marcha universitaria.
También recalcó que quiere tener nuevamente un "país donde haya diálogo, estoy harta de la grieta. Tengamos gente honesta que nos gobierne y piense un poquito con el corazón... Sin educación y sin salud no tenemos nada".