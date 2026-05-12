Marcha Universitaria: estudiantes y docentes empiezan a colmar la Plaza de Mayo para reclamar contra el Gobierno

El apoyo de Llaryora a la marcha universitaria: "el desfinanciamiento universitario atenta contra la identidad misma de Córdoba"
El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, se pronunció este lunes a favor de la marcha universitaria y defendió el rol de la educación pública como una herramienta clave para garantizar igualdad de oportunidades.
A través de sus redes sociales, sostuvo que el desfinanciamiento del sistema educativo no solo afecta el acceso al conocimiento, sino que también golpea la identidad de Córdoba, una provincia históricamente vinculada a las universidades públicas.
Además, Llaryora remarcó que la Argentina “se hizo grande gracias a la educación pública” y advirtió que no es posible pensar un mejor futuro sin inversión en educación, ciencia y tecnología.
En ese sentido, consideró que “asfixiar” al sistema universitario implica poner en riesgo tanto el presente como el futuro del país, y llamó a los cordobeses a unirse en defensa de las universidades.
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