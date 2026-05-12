Marcha Universitaria: estudiantes y docentes empiezan a colmar la Plaza de Mayo para reclamar contra el Gobierno

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"Soy el primer universitario de mi familia, y quiero que mis hijos y mis nietos puedan ir a la universidad", el testimonio de uno de los manifestantes

En medio de la multitudinaria movilización en Plaza de Mayo en defensa del financiamiento de la universidad pública, uno de los manifestantes dialogó con MDZ sobre la importancia de la educación pública.

"Hay que defender la universidad pública porque es una de las pocas formas que una persona tiene la posibilidad del ascenso social", estableció.

Además, contó su historia personal atravesada por la educación: "Mi abuelo era analfabeto, mi padre terminó segundo grado apenas y yo soy el primer universitario de la familia. Entonces quiero que así como yo fui a la universidad, y pude mandar a mis hijos a la universidad, quiero que mis nietos y los nietos de todos puedan ir a la universidad".