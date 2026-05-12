Marcha universitaria: así se vive el minuto a minuto en Mendoza
La marcha universitaria en Mendoza comenzó a las 16 y partió desde el ingreso del campus de la UNCuyo. La concentración había sido a partir de las 15.
La marcha universitaria en Mendoza comenzó a las 16 y partió desde el ingreso del campus de la UNCuyo. La concentración había sido a partir de las 15.
Este martes 12 de mayo se lleva a cabo la marcha universitaria en distintos puntos del país. La comunidad le reclama al gobierno de Javier Milei el cumplimiento de la Ley de Financiamiento. En el caso particular de Mendoza, la concentración comenzó a las 15 en el ingreso del campus universitario de la UNCuyo.
La movilización en la Ciudad de Mendoza comenzará a partir de las 16 y recorrerá distintas arterias del centro hasta llegar a la Plaza Independencia, cerca de las 17.