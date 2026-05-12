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A las 16 comenzó la marcha universitaria en Mendoza.
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Marcha universitaria: así se vive el minuto a minuto en Mendoza

La marcha universitaria en Mendoza comenzó a las 16 y partió desde el ingreso del campus de la UNCuyo. La concentración había sido a partir de las 15.

MDZ Sociedad

Este martes 12 de mayo se lleva a cabo la marcha universitaria en distintos puntos del país. La comunidad le reclama al gobierno de Javier Milei el cumplimiento de la Ley de Financiamiento. En el caso particular de Mendoza, la concentración comenzó a las 15 en el ingreso del campus universitario de la UNCuyo.

La movilización en la Ciudad de Mendoza comenzará a partir de las 16 y recorrerá distintas arterias del centro hasta llegar a la Plaza Independencia, cerca de las 17.

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Pasadas las 15, las inmediaciones de la UNCuyo comenzaron a llenarse de alumnos, docentes que llegaron para marchar hacia la Plaza Independencia. Entre directivos y decanos se encuentran el vicerrector Gabriel Fidel, la rectora Esther Sánchez y María Flavia Filippini, decana de Ciencias Agrarias.

Marcha Universitaria Mendoza

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