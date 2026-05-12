La educación pública contra el Gobierno: el millonario recorte que paraliza a las universidades de todo el país
Universidades de todo el país exigen el cumplimiento de la Ley de Financiamiento y una recomposición salarial urgente.
Este martes, el sistema universitario nacional protagoniza una nueva jornada histórica de protesta con la realización de la 4º Marcha Federal Universitaria. La movilización, que promete ser masiva en los principales centros urbanos del país, tiene como objetivos centrales exigir al Gobierno nacional el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y una recomposición salarial inmediata para los sectores docente y no docente.
Debido a la magnitud de la protesta, se prevé el cese total de actividades académicas y administrativas en las casas de altos estudios de gestión pública. La convocatoria, impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Federación Universitaria Argentina (FUA), cuenta con el respaldo de organizaciones sociales, políticas y gremiales que denuncian una situación "límite" provocada por el desfinanciamiento desde diciembre de 2023.
La crisis en números: salarios y presupuesto
El reclamo no solo apunta a los gastos de funcionamiento, sino a la crítica situación de los trabajadores del sector. Las instituciones denuncian que los haberes percibidos se encuentran, en muchos casos, por debajo de la canasta básica, producto de una inflación que no ha sido compensada.
24 horas antes de la masiva Marcha Federal Universitaria, el Gobierno nacional oficializó un nuevo y severo golpe a las arcas del sistema educativo. A través de una Decisión Administrativa publicada este lunes en el Boletín Oficial, se formalizó un recorte total de $78.768.179.759 en distintas áreas de la Secretaría de Educación, sumado a la suspensión de transferencias para obras de infraestructura en las universidades nacionales.
Este ajuste llega en el momento de mayor tensión entre el presidente Javier Milei y la comunidad académica. Según surge de la planilla anexa del gasto público, el impacto de mayor magnitud recayó sobre el “Plan Nacional de Alfabetización”, que sufrió una reducción de $35.288.051.713, afectando directamente las transferencias que el Estado enviaba a las provincias para su ejecución.
-
Caída presupuestaria: Según datos de las universidades, entre 2023 y 2026 se registró una baja real del 45,6% en las transferencias del Tesoro Nacional.
Riesgo de funcionamiento: Los rectores advierten que la falta de actualización de partidas pone en peligro la continuidad del segundo cuatrimestre y las tareas de investigación.
Mapa de la movilización: puntos de encuentro en CABA
El acto central tendrá lugar a las 17:00 en Plaza de Mayo, pero las columnas comenzarán a marchar desde el mediodía desde distintos puntos estratégicos de la Ciudad de Buenos Aires:
-
Plaza Houssay (UBA): Concentración de 12:30 a 14:00 para marchar hacia el microcentro.
Avenida de Mayo y Salta (UNA): Punto de encuentro desde las 14:00.
Diagonal Sur y Bolívar (CGT): Concentración a partir de las 15:00.
Diagonal Norte y San Martín (CTAs): Concentración a partir de las 15:00.
Federalización del reclamo: marchas en las provincias
La protesta se replicará con fuerza en todo el territorio nacional, con actos y movilizaciones en las principales capitales:
-
Córdoba: Concentración a las 15:00 en el Monumento de la Reforma y acto central a las 17:30 en Bv. San Juan y Vélez Sarsfield.
La Plata: Movilización masiva hacia la ciudad de Buenos Aires para sumarse al acto central en Plaza de Mayo.
Salta: Concentración a las 16:00 en el Monumento 20 de Febrero con destino a la Plaza 9 de Julio.
Santa Fe: Columna desde Ciudad Universitaria a las 15:00 hacia el Rectorado de la UNL.
- Mendoza: El acto será a las 15 a la entrada de laUNCuyoen, en sintonía con la convocatoria en la ciudad de Buenos Aires. No habrá acto final en la plaza Independencia. La marcha comenzará a las 16.
-
La Pampa: Convocatorias en Santa Rosa (17:30) y General Pico (18:00).
Con esta cuarta edición de la marcha federal, la comunidad universitaria busca enviar un mensaje contundente a la gestión de Javier Milei, en un conflicto que se ha convertido en una de las mayores pulseadas políticas por el destino de la educación pública y la ciencia nacional.