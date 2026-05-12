La educación pública contra el Gobierno: el millonario recorte que paraliza a las universidades de todo el país

Universidades de todo el país exigen el cumplimiento de la Ley de Financiamiento y una recomposición salarial urgente.

Con esta cuarta edición de la marcha federal, la comunidad universitaria busca enviar un mensaje contundente a la gestión de Javier Milei.

Este martes, el sistema universitario nacional protagoniza una nueva jornada histórica de protesta con la realización de la 4º Marcha Federal Universitaria. La movilización, que promete ser masiva en los principales centros urbanos del país, tiene como objetivos centrales exigir al Gobierno nacional el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y una recomposición salarial inmediata para los sectores docente y no docente.

Debido a la magnitud de la protesta, se prevé el cese total de actividades académicas y administrativas en las casas de altos estudios de gestión pública. La convocatoria, impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Federación Universitaria Argentina (FUA), cuenta con el respaldo de organizaciones sociales, políticas y gremiales que denuncian una situación "límite" provocada por el desfinanciamiento desde diciembre de 2023.

La crisis en números: salarios y presupuesto El reclamo no solo apunta a los gastos de funcionamiento, sino a la crítica situación de los trabajadores del sector. Las instituciones denuncian que los haberes percibidos se encuentran, en muchos casos, por debajo de la canasta básica, producto de una inflación que no ha sido compensada.

24 horas antes de la masiva Marcha Federal Universitaria, el Gobierno nacional oficializó un nuevo y severo golpe a las arcas del sistema educativo. A través de una Decisión Administrativa publicada este lunes en el Boletín Oficial, se formalizó un recorte total de $78.768.179.759 en distintas áreas de la Secretaría de Educación, sumado a la suspensión de transferencias para obras de infraestructura en las universidades nacionales.

Este ajuste llega en el momento de mayor tensión entre el presidente Javier Milei y la comunidad académica. Según surge de la planilla anexa del gasto público, el impacto de mayor magnitud recayó sobre el “Plan Nacional de Alfabetización”, que sufrió una reducción de $35.288.051.713, afectando directamente las transferencias que el Estado enviaba a las provincias para su ejecución.