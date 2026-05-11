Sigue la pelea entre el Gobierno y las provincias por un recorte masivo de fondos por más de $970.000 millones

El Gobierno nacional formalizó esta semana un nuevo ajuste fiscal que impacta de lleno sobre las arcas provinciales y municipales. A través de la Decisión Administrativa 20/2026, el Poder Ejecutivo dispuso un recorte que supera los 970.000 millones de pesos.

El recorte se concretó por dos vías: la cancelación de transferencias directas a las jurisdicciones y la suspensión de obras de saneamiento e infraestructura hídrica que se ejecutaban a lo largo del país.

El grueso del ajuste se aplicó sobre partidas que se encuentran bajo la órbita del rubro contable conocido como "Obligaciones a Cargo del Tesoro" y del Ministerio del Interior. Ambos canales agrupan los recursos que la Nación destina a sostener gastos de las administraciones provinciales y a financiar programas de desarrollo regional.

Por un lado, se quitaron 494.290 millones de pesos que estaban previstos para cubrir gastos corrientes de las administraciones centrales de las provincias. A esa cifra se le suma otra poda de 155.710 millones de pesos correspondiente a transferencias vinculadas a servicios sociales en el interior del país.

Por otra parte, el programa denominado "Relaciones con las Provincias y Desarrollo Regional" —que depende del Ministerio del Interior— vio reducido su presupuesto en 320.711.008.980 pesos . Esa partida había sido diseñada para girar fondos corrientes hacia distritos provinciales y municipales que dependen de los aportes nacionales para sostener sus estructuras administrativas.

Las obras de agua y saneamiento, en pausa

El segundo eje del ajuste profundiza un fenómeno que viene observándose desde el inicio de la gestión libertaria: la paralización de la inversión en obra pública en el interior del país. En esta oportunidad, el Ministerio de Economía discontinuó el programa "Apoyo para la Expansión de la Infraestructura para Agua y Saneamiento", una iniciativa que canalizaba recursos hacia proyectos hídricos provinciales. El recorte total sobre ese programa alcanzó los 27.641.624.450 pesos.

Entre los proyectos que quedaron alcanzados por la suspensión aparecen obras de alto impacto social en varias provincias:

Acueducto Vipos (Tucumán) : pierde 7.359.538.082 pesos.

: pierde 7.359.538.082 pesos. Sistema de Agua Potable de Concordia (Entre Ríos) : sufre una poda de 4.713.360.000 pesos.

: sufre una poda de 4.713.360.000 pesos. Planta Depuradora de Cloacas de Rafaela (Santa Fe) : queda con un recorte de 4.284.053.523 pesos.

: queda con un recorte de 4.284.053.523 pesos. Acueducto Sarmiento-Comodoro Rivadavia (Chubut): registra una baja de 4.121.727.222 pesos.

Se trata de obras que apuntaban a resolver problemas estructurales de provisión de agua potable y tratamiento cloacal en regiones que, en muchos casos, vienen reclamando soluciones desde hace años.

Un ajuste que escala sobre el interior

La readecuación presupuestaria oficializada por el Gobierno se consolida como uno de los recortes más fuertes aplicados sobre las cuentas provinciales en lo que va de 2026. La combinación entre la quita de transferencias y la suspensión de obras configura un escenario complejo para los gobernadores, que deberán afrontar con recursos propios tanto el sostenimiento de los gastos corrientes como la continuidad de proyectos de infraestructura considerados estratégicos para el desarrollo de sus jurisdicciones.