Aumento para las Fuerzas Armadas: escala por escala, cuánto cobran
El Gobierno nacional oficializó un nuevo aumento a las Fuerzas Armadas y la Policía de Establecimientos Navales, en los haberes que rigen en abril de 2026. La medida define cuánto cobra cada rango según su jerarquía y establece la base sobre la que se calculan adicionales y compensaciones.
La actualización fue publicada en el Boletín Oficial a través de una resolución conjunta de los ministerios de Economía y Defensa. Allí se detallan los valores del haber mensual para cada grado dentro del sistema militar, un componente clave que funciona como piso del salario.
El haber mensual es el sueldo básico que percibe cada efectivo de acuerdo a su rango. A partir de ese monto se suman distintos adicionales que terminan de conformar el ingreso total, por lo que no representa necesariamente el salario final.
Cómo se calcula el sueldo en las Fuerzas Armadas
El ingreso de un militar no depende solo del haber mensual. Existen distintos factores que inciden directamente en el salario final:
- Suplementos por función o destino
- Adicionales por zona geográfica
- Bonificaciones por especialidad o formación
- Antigüedad en el servicio
Por eso, la escala oficial permite conocer el piso salarial de cada jerarquía, aunque el monto final puede variar según cada caso.
Escala salarial de las Fuerzas Armadas en abril 2026
Los haberes mensuales vigentes muestran diferencias marcadas según el rango:
- Teniente General, Almirante, Brigadier General: $2.866.115
- General de División, Vicealmirante, Brigadier Mayor: $2.555.944
- General de Brigada, Contralmirante, Brigadier: $2.328.718
- Coronel, Capitán de Navío, Comodoro: $2.039.752
- Teniente Coronel, Capitán de Fragata, Vicecomodoro: $1.773.466
- Mayor, Capitán de Corbeta: $1.397.196
- Capitán, Teniente de Navío: $1.157.154
- Teniente Primero, Teniente de Fragata, Primer Teniente: $1.029.221
- Teniente, Teniente de Corbeta: $927.877
- Subteniente, Guardiamarina, Alférez: $840.353
En el caso de suboficiales y personal inferior:
- Suboficial Mayor: $1.433.055
- Suboficial Principal: $1.270.438
- Sargento Ayudante / Suboficial Primero: $1.126.261
- Sargento Primero / Suboficial Segundo: $990.671
- Sargento / Cabo Principal: $889.398
- Cabo Primero: $798.183
- Cabo / Cabo Segundo: $738.764
- Voluntario 1ra.: $672.914
- Voluntario 2da.: $622.720
Sueldos en la Policía de Establecimientos Navales
Para este cuerpo, el haber se compone de sueldo básico, suplementos por función y bonificaciones específicas. Los valores vigentes en abril de 2026 son:
- Comisario Inspector: $883.514
- Comisario: $848.036
- Subcomisario: $788.793
- Oficial Principal: $687.932
- Oficial Inspector: $625.825
- Oficial Subinspector: $523.412
- Oficial Ayudante: $433.557
- Oficial Subayudante: $381.309
También se incluyen rangos operativos:
- Subescribiente: $622.606
- Sargento Primero: $470.357
- Sargento: $450.727
- Cabo: $361.420
- Agente de Primera: $349.341
- Agente de Segunda: $343.686
Con esta actualización, el Gobierno fijó los valores de referencia para abril de 2026, que sirven como base para calcular los ingresos del personal según su jerarquía, funciones y antigüedad dentro de las fuerzas.