Aumento para las Fuerzas Armadas: escala por escala, cuánto cobran

El Gobierno nacional oficializó un nuevo aumento a las Fuerzas Armadas y la Policía de Establecimientos Navales, en los haberes que rigen en abril de 2026. La medida define cuánto cobra cada rango según su jerarquía y establece la base sobre la que se calculan adicionales y compensaciones.

La actualización fue publicada en el Boletín Oficial a través de una resolución conjunta de los ministerios de Economía y Defensa. Allí se detallan los valores del haber mensual para cada grado dentro del sistema militar, un componente clave que funciona como piso del salario.

El haber mensual es el sueldo básico que percibe cada efectivo de acuerdo a su rango. A partir de ese monto se suman distintos adicionales que terminan de conformar el ingreso total, por lo que no representa necesariamente el salario final.

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Cómo se calcula el sueldo en las Fuerzas Armadas

El ingreso de un militar no depende solo del haber mensual. Existen distintos factores que inciden directamente en el salario final:

Suplementos por función o destino

Adicionales por zona geográfica

Bonificaciones por especialidad o formación

Antigüedad en el servicio

Por eso, la escala oficial permite conocer el piso salarial de cada jerarquía, aunque el monto final puede variar según cada caso.

Escala salarial de las Fuerzas Armadas en abril 2026

Los haberes mensuales vigentes muestran diferencias marcadas según el rango:

Teniente General, Almirante, Brigadier General: $2.866.115

General de División, Vicealmirante, Brigadier Mayor: $2.555.944

General de Brigada, Contralmirante, Brigadier: $2.328.718

Coronel, Capitán de Navío, Comodoro: $2.039.752

Teniente Coronel, Capitán de Fragata, Vicecomodoro: $1.773.466

Mayor, Capitán de Corbeta: $1.397.196

Capitán, Teniente de Navío: $1.157.154

Teniente Primero, Teniente de Fragata, Primer Teniente: $1.029.221

Teniente, Teniente de Corbeta: $927.877

Subteniente, Guardiamarina, Alférez: $840.353

En el caso de suboficiales y personal inferior:

Suboficial Mayor: $1.433.055

Suboficial Principal: $1.270.438

Sargento Ayudante / Suboficial Primero: $1.126.261

Sargento Primero / Suboficial Segundo: $990.671

Sargento / Cabo Principal: $889.398

Cabo Primero: $798.183

Cabo / Cabo Segundo: $738.764

Voluntario 1ra.: $672.914

Voluntario 2da.: $622.720

Sueldos en la Policía de Establecimientos Navales

Para este cuerpo, el haber se compone de sueldo básico, suplementos por función y bonificaciones específicas. Los valores vigentes en abril de 2026 son:

Comisario Inspector: $883.514

Comisario: $848.036

Subcomisario: $788.793

Oficial Principal: $687.932

Oficial Inspector: $625.825

Oficial Subinspector: $523.412

Oficial Ayudante: $433.557

Oficial Subayudante: $381.309

También se incluyen rangos operativos:

Subescribiente: $622.606

Sargento Primero: $470.357

Sargento: $450.727

Cabo: $361.420

Agente de Primera: $349.341

Agente de Segunda: $343.686

Con esta actualización, el Gobierno fijó los valores de referencia para abril de 2026, que sirven como base para calcular los ingresos del personal según su jerarquía, funciones y antigüedad dentro de las fuerzas.