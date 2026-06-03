El Gobierno aumentó los montos de las asignaciones familiares para los estatales

El Gobierno de Mendoza dispuso un incremento en las asignaciones familiares de los trabajadores estatales de la provincia. La suba se hizo efectiva desde el 1 de mayo y además el Ejecutivo provincial actualizó los rangos salariales para determinar los montos a percibir.

Mediante el Decreto Nº 892 , publicado este miércoles en el Boletín Oficial, el gobernador Alfredo Cornejo estableció un aumento en las asignaciones familiares desde el 1º de mayo. La última actualización en este beneficio se había producido hace una año atrás y la suba ronda entre el 40%, salvo para la asignación por adopción que tuvo un significativo incremento.

Asimismo, el Gobierno provincial fijó nuevos rangos correspondientes a la remuneración bruta, total, habitual y permanente para determinar los montos correspondientes a percibir.

Para los empleados públicos que cobren hasta $790.000 las asignaciones por hijo quedaron establecidas en $35.000 , la prenatal en $39.000 y por hijo con discapacidad de $270.000.

A su vez, los que cobran entre $790.000 y $1.185.000 el monto a percibir por hijo será de $27.000 , la prenatal con $31.000 y con un hijo por discapacidad en $165.000.

Los trabajadores que perciben salarios entre $1.185.000 y $2.700.000 la asignación por hijo a percibir será de $18.000, la prenatal $18.500 y por hijo con discapacidad $110.000.

La ayuda escolar será de $50.000 significando un 31% más de lo que se venía percibiendo hasta el momento.

Finalmente los que cobren más de $2.700.000 no recibirán este tipo de asignaciones.

asignaciones familiares mayo 2026

Por otro lado, todos los empleados de la administración pública recibirán una asignación por matrimonio que será de $31.000, por nacimiento de $20.000, por cónyuge de $1.600.

A su vez, la ayuda escolar para hijos con discapacidad que se pagará será de $170.000.

Pero el aumento más significativo tuvo que ver con las asignaciones familiares por adopción, la cual a partir de 1º de mayo de 2026 se ubicó en los $2.000.000.

Se trata de una suba superior al 2.000% respecto a lo que se pagaba el año pasado, que estaba en el orden de los $93.000.