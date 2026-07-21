El Gobierno reunió a la mesa política y presenta dos proyectos clave para Javier MIlei

Con la mente puesta en avanzar con las nuevas reformas que impulsa Javier Milei , se realizó este martes la segunda reunión de la mesa política en Casa Rosada.

El objetivo es avanzar con dos proyectos que son prioridad para el presidente. Uno de ellos es el cambio que se propone para la Ley de Inocencia Fiscal, que ingresará por la Cámara de Diputados.

El ministro de Economía, Luis Caputo , encabezará el miércoles una conferencia de prensa para la presentación de estas modificaciones. El titular del Palacio de Hacienda busca impulsar la formalización de ahorros y brindar mayor seguridad jurídica a los contribuyentes.

El proyecto apunta a modificar la legislación vigente para promover la incorporación al circuito formal de la economía de dólares que hoy permanecen fuera del sistema.

“Santilli anunció próximos encuentros con gobernadores para formalizar convenios clave. Entre ellos, destaca la firma con Santa Fe para el traspaso de obras viales. Asimismo, la próxima semana se reunirá con autoridades de Catamarca y Santiago del Estero para avanzar en proyectos de acueductos y plantas potabilizadoras (como el sistema Albigasta), además de otros planes de infraestructura en análisis”, subrayaron en el Ejecutivo, tras el cónclave.

En tanto, el presidente Javier Milei presentará la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central la próxima semana, previo a su tratamiento en el Congreso.

Los libertarios tienen a la vista una sesión para el 6 de agosto. Existe un receso legislativo por lo que se enfocarán en otros temas, como la Ley Hojarasca, el proyecto sobre falsas denuncias y los cambios al régimen de Zonas Frías.

Participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la senadora nacional, Patricia Bullrich; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Menem; el vicejefe de Gabinete de Ministros, Ignacio Devitt; el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández; y el asesor presidencial, Santiago Caputo.